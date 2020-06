Presidenten kjemper mot veggen etter dystre valgkampmålinger mot Joe Biden, som har fått bensin på bålet etter coronakrisen som har rammet landet hardt og opptøyene i kjølvannet av George Floyd-drapssaken.

Nå er det ventet et nytt skudd for baugen med avsløringer fra han egen familie.

Mary Trump (55) er datteren til Donalds eldste bror, Fred Trump junior. 28. juli kommer hun med boken «Too Much And Never Enough», ifølge forlaget Simon & Schulster. Ifølge New York Times vil det komme flere lite flatterende historier om onkelen, presidenten i USA.

Kilde til prisvinnende avsløringer

Hun hevder selv i boken at hun var kilden til New York times avsløringer rundt Trumps omdiskuterte økonomi og at hun leverte konfidensielle skattemeldinger fra Fred Trump senior – Donalds far. Det skal ha vært bakgrunnen for deres avsløringer om Trumps tvilsomme skattesituasjon og hvordan han fikk store summer overført fra farens eiendomsimperium. Avisen har ikke ønsket å kommentere påstandene om at hun var deres hovedkilde. Artikkelserien førte til en Pulitzer-pris for journalistene.

Mary Trump har frem til nå holdt en lav profil. Faren døde i 1981 av et hjerteinfarkt etter å ha slitt med alkoholisme i mange år. Dette har også Donald Trump tidligere fortalt om og sier er hovedgrunnen til at han ikke drikker alkohol.

Søksmål mot familien

Presidenten har et bilde av sin far Fred Trump senior i glass og ramme i Det ovale kontor. Foto: Jonathan Ernst / Reuters

Etter at Donald Trumps far, Fred Trump senior gikk bort i 1999 havnet også Mary i offentlighetens lys da det ble en feide om testamentet til Fred Trump senior. Hun og broren Fred III gikk til søksmål der de utfordret testamentet. De mente testamentet var «framskaffet gjennom bedrageri og utilbørlig innflytelse» fra Donald Trump og søsknene hans.

– Min tante og onkler burde skamme seg, men det gjør de nok ikke, sa hun i et intervju med New York Daily News i 2000.

Fred Trump Jr var eldstemann i søskenflokken og skulle egentlig ta over eiendomsimperiet. Han valgte å ikke følge i farens fotspor og ble i stedet pilot. Imperiet gikk dermed over til broren Donald.

Angret

Til Washington Post har Trump tidligere sagt at han angrer at han la press på den alkoholiserte broren.

– Det var bare ikke hans greie. Feilen vi gjorde var at vi trodde at alle ville like å jobbe med det. Det var en stor feil. Det ble et dobbelt press på ham, sa Donald Trump til Washington Post.

Ifølge The Daily Beast , gjengitt av Dagbladet vil Mary også omtale samtaler i boka, som hun har hatt med Trumps søster og tidligere føderal dommer, Maryanne Trump Barry. Der skal hun ha kommet med intime og lite smigrende kommentarer om presidenten.

Boken vil komme uker før Republikanernes landsmøte i august der det er ventet at Trump vil bli valgt til partiets kandidat til valget i november. Omtrent samtidig vil også boken til Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver, John Bolton komme ut. Der er det ventet harde anklager om overtramp fra presidenten.

Den boken heter «The Room Where It Happened: A White House Memoir», og forlaget markedsfører den som boken Trump ikke vil at du skal lese.

