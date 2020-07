Fødte på parkeringsplass: – Det var utrolig!

I Margate, Florida kom et nytt liv til verden den 19. juni, og babyen hadde tilsynelatende dårlig tid. Moren, Susan Anderson, rakk ikke komme inn i fødselsklinikken før fødselen var i gang.

Det hele måtte skje på parkeringsplassen, i stående posisjon.

Det tok svært kort tid før det gråtende spedbarnet lå på morens bryst. Så raske fødsler kalles styrtfødsel, ifølge Store norske leksikon.

– Jeg kjente at hun var på vei ut i bilen, og jeg tror mannen min ringe fødselsklinikken for å si fra. Jeg ropte visst i bilen at jeg måtte begynne å trykke, men jeg husker det ærlig talt ikke, fortalte Anderson til lokale NBC 6 Miami.

Les også : Fikk corona bare dager før hun skulle føde - måtte skille mor og datter

Ønsket vannfødsel

Selv hadde Anderson ønsket seg vannfødsel, men datteren, som fikk navnet Julia, klarte ikke vente på det.

Oppstyret rundt fødselen tiltrakk oppmerksomheten til to politibetjenter som tilfeldigvis var rett over gaten på et annet oppdrag. De kom bort for å høre om de kunne bistå med noe, men rakk ikke si stort mer før de ble vitne til den spesielle fødselen.

– Det var utrolig! skrøt den ene politibetjenten før jordmor og de nybakte tobarnsforeldrene trakk inn i fødselsklinikken.

– 2020s mest spennende fødsel

Fødselsklinikken delte videoen av fødselen på sin Facebook-side, og den utrolige videoen har gått internett og verden rundt.

«Å multitaske ved å ta i mot en baby og informere politiet at alt gikk fint var litt av en opplevelse! En av 2020s mest spennende fødsler. En vi ikke vil glemme! Mor og barn har det fantastisk, og vi kan alle la av hvor utrolig denne fødselen var,» skriver de om videoen.