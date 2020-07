Prinsesse Madeleine reiser hjem til Sverige – til tross for corona

Hjemlengselen ble for stor for prinsesse Madeleine av Sverige, som reiser fra Florida til tross for corona-isolasjonen hun har vært i der, melder Svensk Damtidning.

Det svenske ukebladet har fått vite at prinsessen nylig har ringt venner i Stockholm med stor hjemlengsel, etter å ha befunnet seg 800 mil fra familie og venner de siste månedene.

Prinsesse Madeleine og ektemannen Chris O'Neill har ikke kunnet leve som normalt i USA under pandemien. Deres tre barn Leonore, Adrienne og Nicolas, har ikke kunnet dra i barnehagen.

Akkurat som alle andre, har ikke familien kunnet være sosiale på samme måte som de er vant til, for eksempel med andre barnefamilier.

Madeleine har også gått glipp av flere kongelige tilstelninger hjemme i Sverige i løpet av våren, blant annet sin fars bursdag.

Som en sosial person, har prinsessen følt seg både ensom og utelatt, erfarer Svensk Damtidning.

Familien skal tilbringe sommeren på Solliden på Öland, om enn med sosial distanse til de kongelige foreldrene.