Hellstrøm om kjæresten: – En helt fantastisk dame

Eyvind Hellstrøm (71) har vært singel i store deler av sitt liv, men i 2018 kom det frem at han hadde blitt sammen med 31 år yngre Anita Rennan (40).

De offentliggjorde forholdet da de kom sammen til Gullruten-utdelingen det samme året. Hellstrøm er for tiden aktuell med podkasten «Truls & Hellstrøm», og i ukas episode er han og programlederen Truls Svendsen (47) i Trondheim.

I den anledning begynner de å snakke om Hellstrøms kjæreste, som selv er trønder. Podkast-episoden ble først omtalt i Se og hør.

– Hun er en helt fantastisk dame. Jeg er helt avhengig av henne på alle måter. Hun er min IT-ansvarlig, manager, agent, alt.

– Ingenting er bedre i livet enn at du opplever den store kjærligheten. Det har tatt meg lang tid, men dette er bare begynnelsen, fortsetter han.

Les også: Publikumsprisen til Truls Svendsen – igjen

Restaurantjobben åpnet nye dører

Hellstrøm ble en av Norges mest kjente gourmetkokker etter han startet opp restauranten Bagatelle i 1982. I 2009 sluttet han å jobbe med restaurantdrift og begynte sin nye karriere med forskjellige kokkeprogrammer på TV.

De siste årene har han reist verden rundt med Truls Svendsen i programmet «Truls á la Hellstrøm». I podkasten sier Hellstrøm at det var restaurantdriften som gjorde at han kom seg inn i TV-bransjen.

– Jeg hadde aldri kommet inn i det jeg driver med nå hvis det ikke hadde vært for at jeg hadde holdt på med restaurantdrift i mer enn et halvt liv. Så det ene tar det andre. I oppveksten og ungdommen var det en helt annen verden. Jeg er ikke den samme personen jeg var når jeg var 20 år, sier han.

Venter sitt andre barn

Truls Svendsen forteller at han jobbet for flyselskapet Braathens i 15 år før han begynte som reporter og moromann i «Senkveld med Thomas og Harald».

Siden den gang har han vært med på å lede en rekke kjente humorserier. Svendsen har et barn sammen med samboeren Charlotte Smith, og for noen dager siden avslørte de på Instagram at de nå venter sitt andre barn sammen.

«Woopsi. Her gikk det litt fort i svingene», skrev Smith ved siden av et bilde der man kan se at hun er gravid.

Bildet har nå fått over 50.000 likes og i innlegget strømmer gratulasjonene inn.

Les også: Har tjent fett etter Bagatelle-retrett