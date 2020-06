Den tyske psykologiprofessoren Helmut Kentler mente dette var vinn-vinn. Barn som var foreldreløse eller svært ressurskrevende å utdanne, tilbakestående, eller alt på en gang, ble sendt som fosterbarn til pedofile. Praksisen foregikk fra 60-tallet helt til begynnelsen av 2000-tallet.

Ideen til Kentler var at pedofile ville ha ekstra motivasjon til å ta seg av og «elske» problembarna, slik ingen andre var i stand til. Samtidig klarte det tyske barne- og ungdomsdirektoratet, «Jugendamt», å løse problemet med å hindre at barna lever på gata eller ender opp hos overfylte barnehjem, og fikk med seg senatet i Berlin på eksperimentet.

I tillegg ville pedofile slutte å se etter nye ofre. Det var større aksept hos myndighetene for at de holdt seg til å misbruke barnet de hadde boende hjemme hos seg.

Stort nettverk av ukjent omfang



Detaljene rundt «eksperimentet» ble kjent rundt 2015. Den gangen fikk universitetet Hildesheim i oppdrag om å granske saken. Nå har rapporten deres kommet. Den ligger her (på tysk). Rapporten er preget av en kald gjennomgang av alt som sviktet i det tyske byråkratiet i «tysk stil»; de menneskelige tragediene kommer ikke klart fram, men innholdet er likevel sjokkerende.

Flere av fosterfedrene i prosjektet var i ett nettverk av høyprofilerte akademikere tilknyttet Max Planck-instituttet, Det frie universitetet i Berlin, og kostskolen Odenwald, som selv ble stengt i 2015 etter at det kom fram at så mange som 900 elever kan ha vært misbrukt.

Hvorvidt Kentler-prosjektet var vellykket, er mildt sagt diskutabelt. Det fulle omfanget blir kanskje aldri kjent.

Skadet for livet



– Våre liv er i ruiner, sier 40 år gamle Marco, som var et av barna plassert av myndighetene hos en pedofil, til Deutsche Welle.

– Du kan aldri virkelig komme over det, sier en annen, Sven.

Begge levde hos den samme fosterfaren, kjent som «Fritz H.», en tidligere straffedømt pedofil. De ble plassert der henholdsvis i 1989 og 1991, i tillegg til seks andre. De skal ha blitt utsatt for ubeskrivelig mishandling. En av guttene døde under den pedofiles omsorg.

Livene til Marco og Sven er ødelagte etter mislykkede forsøk på å tilpasse seg voksenlivet, og begge mottar nå trygd fra staten. Noen erstatning for ofrene eller straff for de involverte er utelukket – foreldelsesfristen har gått ut etter tysk lov, selv om enkelte politikere kjemper nå likevel for deres kompensasjon.

Fullstendig isolasjon



Marco og Sven ble plassert hos Fritz H. da de var fem år gamle, og begge beskriver et liv i fullstendig isolasjon. De så aldri noen representanter fra myndighetene for å spørre hvordan de hadde det. Men de husker at fosterfaren var i kontakt med psykologen Helmut Kentler i en svært vennlig og kameratslig tone, som inkluderte telefonsamtaler sent på kvelden. Kentler en venn av fosterfaren.

Det fulle antallet pedofile fosterfedre og barn plassert hos dem, har ikke kommet fram. Ikke alle ønsker å stå fram, og forskerne fikk kun tilgang til Fritz H.-saken.

Det hjelper ikke at fosterfedre gjerne var menn som bodde alene, gjerne menn med makt og innflytelse.

Seksuell og kulturell «oppvåking»



Psykologen Kentler var ikke alene om sine tanker i Berlin fra og med sent på 60-tallet. Tiden var preget av frigjøring og utfordring av tradisjonelle tanker om alt, ikke minst seksualitet. En politisk diskusjon, drevet fram av deler av tysk politisk venstreside, handlet om hvorvidt frivillig seksuell omgang med mindreårige er greit og om barna har samtykkekompetanse. De ville vise hvor frigjorte de var og i opposisjon til konservative krefter. Debatten fortsatte i å mange år og forfatter Olaf Stüben skrev en kronikk i 1979 der han kalte pedofili «en forbrytelse uten offer».

Det idylliske Odenwald, stedet som mistenkes å være åsted for 900 pedofiliofre. Foto: Armin Kübelbeck / CC BY-SA 3.0

Willy Brandt



Dagens venstreside er i harnisk over avsløringene, og De Grønne i Berlin forlanger ytterligere granskning av saken og en selvransakelse av partienes politiske historie. Rapporten antyder at «prosjektet» kunne ikke ha pågått uten bredt samarbeid mellom forskningsinstitusjoner og myndigheter.

Eksempelvis ledet Kentler Berlins psykologisenter, som var satt opp av daværende borgermester Willy Brandt, som senere skulle bli Tysklands forbundskansler. Brandt var også sjefen til advokat og politiker Hellmut Becker, som skal ha beskyttet rektoren ved den pedofili-belastede Odenwald-skolen, ifølge Frankfurter Allgemeine Zeitung, som følger saken (tysk).