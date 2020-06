Overgrepsskandale ryster canadisk ishockey

Anklagene rettes mot lag i den canadiske juniorhockeyligaen og dreier seg om episoder fra tidlig på 2000-tallet.

Daniel Carcillo (35), senere NHL-mester med Chicago Blackhawks og lagkamerat med Mats Zuccarello i New York Rangers, spilte juniorhockey for Sarnia Sting i drøyt to sesonger. Beskrivelsene i søksmålet om det som foregikk i Sarnia Sting og andre juniorlag er grove og rystende.

Blant annet skal unge juniorspillere ha blitt tvunget til å sitte i fellesdusjer mens eldre spillere urinerte og spyttet på dem. Dette skal ha blitt oversett av trenerne. Ferskinger i juniorlaget skal også ha blitt slått med avsagde hockeykøller, kledd nakne, pisket og tvunget til å fiske etter epler med munnen fra dunker fulle av urin og andre kroppsvæsker, ifølge nettstedet The Hockey News.

Av de enda mer alvorlige beskyldningene er at de yngste juniorspillerne ble tvunget til å onanere foran trenere og lagkamerater, at de måtte drikke sikkel, urin og sæd, at de fikk kjønnsorganene sine dyppet i giftige væsker og at de fikk objekter som hockeykøller tvunget opp i rektum.

Vil beskytte ungdommene

Ifølge søksmålet var både hovedtrenere, assistenttrenere og medlemmer av ligaledelsen klar over den systematiske mishandlingen som skal ha foregått i flere klubber tidlig på 2000-tallet og muligens senere.

– Denne saken er på vegne av mindreårige spillere som er blitt utsatt for voldelig trakassering, fysiske og seksuelle overgrep og psykologisk traume mens de har spilt juniorhockey. Jeg var et av de barna da jeg spilte i OHL (Ontario Hockey League). Jeg vet at det er mange flere som meg, sier Carcillo i en uttalelse.

Carcillo og en annen tidligere spiller, Garrett Taylor (29), har saksøkt CHL og klubbene der i samarbeid med advokatfirmaet Koskie Minsky. I søksmålet ber de om erstatning for uaktsomhet, tillitsbrudd og kontraktsbrudd, samt at de ber om at lagene og ligaene er ansvarlige for overgrep som begås av deres ansatte og spillere.

CHL har ikke svart på forespørsler om å kommentere de grove påstandene, ifølge nyhetsbyrået AP. Så langt er ingen av påstandene bevist i rettssystemet.

Olimbs tidligere klubb

Den norske landslagsveteranen Mathis Olimb (34) spilte for nevnte Sarnia Sting i 2004/05-sesongen og kom til klubben i omtrent samtidig som Carcillo flyttet til Mississauga Ice Dogs.

I et intervju med Nettavisen sier Olimb at han ikke opplevde lignende episoder som det som nevnes i søksmålet, men at han har hørt historier.

– Det har alltid vært mange sånne skrekkhistorier fra disse ligaene, men det er ikke noe jeg har sett. Man har nesten tenkt at det er røverhistorier. Det skal likevel sies at det var litt tøffere på den tiden, sier Olimb og fortsetter:

– Det er ganske drøye ting som har skjedd. Det er et kjempeovertramp. Det er kanskje greit at ting kommer fram. Jeg var ikke borti noe sånt da jeg var der, og jeg vet ikke hvordan det er nå, men man vil ikke at noen skal oppleve noe sånt. Mange av oss som spilte i juniorligaen der, har barn i dag. Vi vil at de skal komme inn i et sunt miljø. Når man leser om de greiene der, blir man kvalm.