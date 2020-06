Nå er oldtidsbyen historie

I 12.000 år bodde det mennesker i oldtidsbyen Hasankeyf ved elven Tigris sine bredder sørøst i Tyrkia. Nå er en av verdens eldste bosettinger historie og erstattet med en kunstig innsjø.

ABC Nyheter skrev om den eldgamle byen i fjor høst. Da hadde tyrkiske myndigheter gitt de rundt 6000 innbyggerne frist til 8. oktober med å flytte fra byen. Etter det ville Hasankeyf bli stengt for besøk, før vannmassene ville flomme inn, drukne byen og legge dens tusenårige historie under 60 meter med vann.

Nå har det skjedd.

Ifølge NRK forsvant Hasankeyf på 20 dager midt under coronautbruddet tidligere i vår, etter en periode med mye regn.

Totalt 55 landsbyer har lidd samme skjebne i området som ansees for å være selve sivilisasjonens vugge. 6000 har blitt oversvømt. 55.000 mennesker ble tvangsflyttet i arbeidet med det enorme vannreservoaret.

Det meste er ikke utgravd



I 2014 skrev National Geographic at kun en femtedel av det historiske området rundt byen var gravd fram. Lokale arkeologer antok da at 85 prosent av det gjenværende ville bli oversvømt før utgravingene var ferdige.

De advarte om at tusenvis menneskeskapte huler vil drukne, og hundrevis av historiske og religiøse steder vil forsvinne og bli borte som en konsekvens av oppdemmingen.

Arkeolog Nevin Soyukaya har jobbet med Hasankeyf i mange år og mener verdenssamfunnet nå har mistet mye kunnskap om sivilisasjonens historie.

– Jeg er sint, frustrert og fortvilet. Verdenssamfunnet har mistet de første sporene av menneskeheten, sier hun til NRK.

12.000 år gamle Hasankeyf ble ofret da Tyrkia åpnet en ny kunstig innsjø. Foto: Reuters / NTB scanpix.

Store protester



Planene om å legge det historiske området under vann førte til betydelige protester, både nasjonalt og internasjonalt, og flere kjempet i det lengste for å forsøke å bevare Hasankeyf.

– Dette er ikke bare vår historie. Hasankeyf er alles historie, fordi det er menneskehetens historie, sa den tyrkiske aktivisten Ridvan Ayhan til The Guardian i september i fjor.

Ayhan ble født i en av Hasankeyfs utallige huler, huler hugget ut i klippene som omringet byen.

– Vi har bedt om at området skal gjøres om til et friluftsmuseum, men myndighetene gikk ikke med på det. Dersom du graver i bakken her, så finner du lag på lag med kultur, sa Ayhan til The Guardian.

Også lokale myndigheter tok til orde for å stanse ødeleggelsene. I 2017 lenket Mehmet Ali Aslan, parlamentsmedlem fra Batman i Folkets demokratiske parti (HDP), seg til en klippe for å vise sin avsky mot prosjektet.

– Det får meg til å tenke på IS-bombingen av Palmyra eller da Taliban ødela de store Buddha-statuene. Når historiske steder ødelegges som dette ser jeg på det som terrorisme, sa Aslan til tyske Deutsche Welle.

Unesco Verdensarv



I fjor vinter ble det også gjort forsøk på å stanse prosjektet via Den europeiske menneskerettsdomstolen, ved å peke på at prosjektet ville ødelegge Tyrkias kulturarv. Forsøket feilet.

Flere reagerer også på at Tyrkia aldri la inn en søknad om å anerkjenne Hasankeyf som verdensarv. Men grupperingene som ville redde Hasankeyf retter også skyts mot Unesco, som de mener burde kommet på banen for å redde oldtidsbyen.

Fordi det Tyrkia ikke sendte inn noen offisielle søknader, undersøkte aldri Unesco hvorvidt byen møter kriteriene for å bli anerkjent som verdensarv.

– Unescos stillhet rundt dette kontroversielle prosjektet er uakseptabelt. Selv om Hasankeyf med stor sannsynlighet oppfyller ni av ti kriterier for innlemmelse på Unescos verdensarvliste, skriver grupperingene ifølge NRK.

Verdens lengste steinbro skal en gang ha krysset elven Tigris her. Ifølge historien skal Marco Polo ha krysset broen på sin ferd langs Silkeveien. Nå skal hele området legges under vann. Foto: Wikimedia Commons.

Flyttet byen tre kilometer



Bare et fåtall historiske monumenter ble reddet fra Hasankeyfs før vannmassene druknet oldtidsbyen. Det inkluderer et tårn fra det som antas å være verdens eldste universitet, halvparten av en gammel romersk byport og en haman (et tyrkisk bad) fra 1400-tallet for kvinner. Disse har blitt fraktet tre kilometer unna og til «Nye Hasankeyf» på trygg avstand fra vannmassene.

Ifølge tyrkiske myndigheter vil omplasseringen og et nytt historisk museum sørge for at turister også i fortsettelsen vil besøke området.

Mange mener imidlertid at den nye byen er en dårlig erstatning for byen de må flytte fra.

En av innbyggerne The Guardians journalister snakket med sa at han ikke fikk lov til å ta med seg buskapet sitt til den nye bosetningen, og har vært nødt til å selge unna alle geitene sine. Andre reagerer på at store familier blir tvunget til å bo i samme hus på det nye stedet.

Tyrkias fjerde største



Den kontroversielle arbeidet med å demme opp elven Tigris i Ilisu-dammen startet i 2006. Hensikten er å sørge for bedre strømforsyning i området. Ferdig vil vannkraftverket være Tyrkias fjerde største og stå for to prosent av landets strømforsyning.

Studier har imidlertid konkludert med at om bare 60 år vil det ikke være økonomisk lønnsomt å drive turbinene knyttet til demningen lengre.