Peter Madsen kobles til ny dansk drapssak

Det er danske B.T. som melder om koblingen i en bok om forsvinningen og det uløste drapet på Emilie Meng i Korsør i 2016. Boken er skrevet av to av redaksjonens journalister, Bo Norsttröm Weile og Jesper Vestergaard Larsen og tar for seg den uløste drapsgåten etter at 17-åringen ble funnet drept julaften 2016.

Ifølge journalistene har flere uavhengige kilder med tett kobling til etterforskning av saken bekreftet at livstidsdømte Madsen har vært etterforsket i saken. Madsen ble i august 2017 pågrepet og senere dømt for drap på den svenske journalisten Kim Wall.

Forsvant på vei hjem fra bytur

Meng forsvant på vei hjem fra en bytur i Korsør helt vest på Sjælland, like ved Storebæltbroen til Fyn. Forsvinningen skjedde natt til 10. juli 2016. På julaften samme år blir hun funnet død i en sjø nær Borup sentralt på Sjælland. Politiet bekrefter at hun er drept, men hennes drapsmann er fortsatt på frifot.

Les også: Netflix dropper omstridt Peter Madsen-dokumentar

Emilie Meng (17) ble funnet død i et vann ved Borup i Køge på julaften 2016. 17-åringen hadde vært savnet siden 10. juli samme år. Foto: NTB scanpix Danmark / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

Politiet har undersøkt Madsen spesielt fordi det har vært flere likheter mellom drapet på Meng og Wall. De ble begge funnet i vann og politiet har etterlyst en hvit varebil i forbindelse med forsvinningen til Meng. Madsen hadde tilgang på en slik varebil.

Journalistene har også funnet ut at Madsen har tette bånd til Korsør, stedet Meng bodde og forsvant fra.

Ikke utsatt for samme bestialiteter

De presiserer at de ikke mener han er skyldig i drapet, men at han har vært koblet til den. Det er ikke frigjort hvordan Meng døde, men hun skal ikke ha vært utsatt for de samme bestialitetene som Wall ble utsatt for.

Drapet på Kim Wall ble en verdenssensasjon etter at hun ikke kom tilbake etter en tur med Madsen i hans ubåt. Madsen har lenge vært et kjent navn i Danmark for sine oppfinnelser, og var blant annet kjent som Rakett-Madsen og Ubåt-Madsen.

25. april 2018 ble Madsen funnet skyldig i drap, seksuell mishandling og likskjending. Retten fant det bevist at journalisten Kim Wall ble torturert, drept og partert av den danske oppfinneren. Journalisten skulle lage reportasje om en av verdens største privatbygde ubåter, UC3 Nautilus, som ble bygget av Peter Madsen.

Les også: Peter Madsen har giftet seg med russisk aktivist (39)