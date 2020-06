Apen Kalua ble avhengig av alkohol mens den var kjæleapen til en lokal heksedoktor i Mirazapur nord i India. Men da eieren døde, og tilgangen på alkohol stoppet, ble apen rabiat og begynte å angripe mennesker.

250 personer ble angrepet og bitt, hvorav én døde av skadene, i løpet av tiden den alkoholiserte apen herjet i Mirzapur, skriver avisen Gulf News.

Til slutt rykket viltforvaltere og ansatte fra en zoologisk hage ut for å fange den mannevonde apekatten. Etter flere forsøk klarte de det til slutt, og Kalua ble tatt med til Kanpur Zoo.

– Vi holdt ham i isolasjon i noen måneder, før vi forflyttet ham til et separat bur. Dessverre klarer vi ikke se noen endring i oppførselen hans. Han er like aggressiv som før han kom hit, forteller dyrlege Mohd Nasir ved Kanpur Zoo, ifølge Gulf News.

Kalua har nå vært i dyrehagen i tre år, men den er like aggressiv som før og har heller ikke blitt venn med dyrepasseren sin. Dyrlegen mener derfor at den seks år gamle apen er uforbederlig, og at den vil komme til å angripe mennesker igjen, dersom de hadde slippet den ut i det fri.

Apen må derfor belage seg på å leve resten av livet i fangenskap.

Ettersom hinduer assosierer aper med apeguden Hanuman, anses dyrene som hellige. Derfor var det ikke aktuelt å ta livet av apen, selv ikke for de alvorlige angrepene.

