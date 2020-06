USA-ekspert: – Det er en alvorlig og farlig situasjon

Økonomisk depresjon, skyhøy arbeidsledighet, raseopptøyer, demonstrasjoner og over 115.000 coronadødsfall. Det er situasjonen i USA akkurat nå.

På toppen av maktpyramiden sitter Donald Trump. Han har millioner av lojale tilhengere som støtter ham i tykt og tynt.

Samtidig er han omstridt. Hans håndtering av den dødelige viruspandemien, de økonomiske tilbakeslagene, drapet på afroamerikaneren Georg Floyd og de påfølgende demonstrasjonene har satt sinnene i kok over store deler av USA.

– På mange måter skumlere nå

– Det er en alvorlig situasjon, og en farlig situasjon. Det kan vi som har studert USA være enige om. Vi må nok tilbake til slutten av 60-tallet, og da 1968 spesielt, for å finne en tilsvarende situasjon med politisk og sosial uro. Da var politiske mord og Vietnamkrigen utgangspunktet for enorme interne stridigheter. Men situasjonen er på mange måter skumlere nå enn det var den gangen, sier USA-kjenner Svein Melby til ABC Nyheter.

Han har i flere år vært tilknyttet Senter for transatlantiske studier ved Institutt for forsvarsstudier som seniorforsker. Dessuten er han aktiv skribent på AmerikanskPolitikk.no.

– Dette er en periode hvor USA transformeres

Han tror USA nå går igjennom en historisk omstilling som vil endre stormakten for alltid.

– Det ligger et enormt potensiale for at det kan skje ting nå. Dersom det hadde skjedd at Trump hadde blitt skutt, kan det bli virkelig skummelt og utløse væpnede konflikter, advarer seniorforsker Svein Melby ved Institutt for forsvarsstudier. Foto: Bjørn Sigurdsøn / NTB scanpix

– Dette er en periode hvor USA transformeres. Endringsprosesser er ofte turbulente. På mange måter er Trump et tegn på den dominerende og det tradisjonelt hvite USA sin reaksjon på den multikulturelle utviklingen, og da Obamas presidentskap spesielt. Jeg oppfatter det som at vi nå er på vei inn i en fase hvor USA anerkjenner seg selv som et multikulturelt samfunn, og hvor minoriteter får sine rettigheter. Den hvite middelklassen har opplevd en økonomisk nedtur over mange år. Deres USA er nå i ferd med å erstattes av et helt annet USA, mener Melby.

Trump raser etter Bidens fremgang



Trumps popularitet har de siste månedene fått en knekk. Ifølge CNNs siste juni-måling har Trumps argeste rival, Joe Biden, nå et forsprang på hele 14 prosent oppslutning.

Mens Biden oppnådde 55 prosents oppslutning, som er det høyeste resultatet han har opplevd til nå, må Trump på sin side ta til takke med støtte fra 41 prosent av velgerne i denne undersøkelsen.

En rasende Trump var raskt ute og stemplet målingen som «fake news». Samtidig truet presidentens valgkampstab med rettslig forfølgelse dersom ikke CNN trakk og beklaget målingen, noe TV-kanalen bestemt har avvist.

– Dette er første gang i CNNs 40 år lange historie at vi trues med rettslig forfølgelse fordi en amerikansk politiker eller valgkampstaben til vedkommende ikke liker en meningsmåling vi har gjort, sier CNNs visepresident David Vigilante.

Ifølge et gjennomsnitt av de ni siste landsdekkende målingene, utført av RealClearPolitics , får Biden en oppslutning på 49,8 prosent, mens Trump får 41,7 prosent.

– Flere har nok fått en wake up-call nå



De siste ukers hendelser tror USA-kjenneren Svein Melby har satt presidenten under et enormt trykk fra alle kanter, noe som igjen kan ha påvirket oppslutningen om presidentens lederskap.

– Han er nok mer presset nå. De som kanskje var litt tvilende om de kunne tenke seg å stemme på ham, og har fulgt hans håndtering av coronakrisen og protestene etter Floyds død, har nok fått en wake up-call. Krisehåndteringen, eller mangel på dette, har nok satt seg fast hos mange og bidratt til Trumps nedtur, sier Melby.

Samtidig tror han polariseringen vil tilta i styrke og sementere det politiske landskapet ytterligere.

– Ingen president har hatt mer lojale supportere enn Trump, men neppe så innbitte motstandere heller. Han ble valgt ved å utnytte denne frustrasjonen, og han har bevisst spilt på dette siden han ble president. Dersom nye målinger tyder på at han taper, vil han kunne prøve å spille enda mer på middelklassens frustrasjoner.

– Det har et potensial for at det kan gå riktig galt

Ifølge en ny meningsmåling utført av Wall Street Journal og NBC News, svarer 80 prosent av de spurte, det vil si fire av fem velgere, at USA er ute av kontroll, skriver NBC News og USA Today.

– Ute av kontroll, det er Amerika i 2020. Det er en av de få tingene amerikanere kan være enige om etter de lidelsene vi har vært gjennom de siste 12 dagene, sier demokraten Jeff Horwitt.

– Hvor farlig vil du at situasjonen er nå, kan det tenkes at det kan oppstå væpnet konflikt mellom grupperinger i USA, som ligner om borgerkrigslignende tilstander?

– Sånne konflikter som vi er vitne til nå blir ofte tøffe i en periode, og det har et potensial for at det kan gå riktig galt. USA har en president, som i stedet for å se en fare i denne type dype konflikter, søker å utnytte det til sin fordel. Men det er ikke gitt at enheter fra den amerikanske hæren vil være velvillig til å involvere seg i konflikter med politisk opphav, svarer Svein Melby.

– Dersom Trump hadde blitt skutt, kan det bli virkelig skummelt

– Kan Trump bli utsatt for et attentat?

– Det kan være at noen velger å ta loven i egne hender, og da har vi det gående. Det ligger et enormt potensiale for at det kan skje ting nå. Dersom det hadde skjedd at Trump hadde blitt skutt, kan det bli virkelig skummelt og utløse væpnede konflikter. Vi ser nå et veldig turbulent og destabilisert USA. Når vi nå er vitne til hvordan symbolske handlinger, som fjerning av statuer, brer om seg, og dette går langt nok, vil det kunne koke over hos de som føler sterk identitet ved disse minnesmerkene. Dette er ikke til å spøke med. Det er mye følelser knyttet til dette, og er en del av det hvite USA og sørstatenes opplevelse av og tilhørighet til det som skjedde på 1860-tallet, påpeker seniorforskeren ved Senter for transatlantiske studier ved Institutt for forsvarsstudier.

– Dette landet har et våpenarsenal som er ganske enormt

– Hva kan Trump gjøre nå for å dempe gemyttene?

– Han kunne ha prøvd å bygge broer, men i stedet har vi en president som har forsøkt å utnytte denne konflikten fra første stund. Når vi vet at dette landet har et våpenarsenal som er ganske enormt, og det finnes veldig mange grupperinger som ingen sentralt har styring med, så sitter jeg med en følelse av at det kan kan oppstå hendelser lokalt som ikke er mulig å forutsi helt, i likhet med politidrapet på Floyd.

– Dersom Biden vinner høstens presidentvalg, tror du Trump vil akseptere det?

– Hvis valgresultatet blir jevnt, spesielt i vippestatene, kan det tenkes at Trump vil være tilbøyelig til å bruke rettsapparatet for det det er verdt. Da er det ikke et helt usannsynlig scenario at vi får et rettsoppgjør i større format enn det vi tidligere har sett.

– Til de grader avslørt presidenten i vanskelige tider

– Vil Trumps kjernevelgere stå skulder ved skulder med Trump helt fram til 3. november, eller har han mistet grepet om egne velgere?

– Hvis det ikke skjer noe dramatisk utover sommeren, som gjør det helt umulig å forsvare Trump, så vil han fortsatt ha mange velgere i ryggen. For republikanske politikere vil det å distansere seg fra Trump være det samme som å distansere seg fra disse velgerne.

– Har de turbulente og dramatiske månedene avslørt Trumps lederskap?

– Ja, jeg tror det. Han slapp billig unna kriser de første tre årene. Men i løpet av denne vinteren og våren har hendelser, som ikke skyldes Trump, til de grader avslørt presidenten i vanskelige tider. Det tror jeg har brent seg fast hos mange velgere, mener Svein Melby.

