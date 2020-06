Madeleine McCann: Mistenkte skal ha fått tips fra hotellansatt

I forrige uke ble det kjent at en 43 år gammel tysk mann, som er tidligere domfelt for seksuelle overgrep mot barn og som sitter fengslet i Tyskland, er mistenkt for å ha bortført Madeleine McCann fra en leilighet i Portugal der familien var på ferie.

En ansatt ved hotellet Ocean Club skal ha gitt den nå mistenkte i saken informasjon om at foreldrene til Madeleine McCann spiste sammen med venner ved bassengbaren hver kveld, melder Sky News som har opplysningene fra en portugisisk avis.

Vedkommende er nå identifisert av politiet, ifølge avisa Correio de Manha.

Tipseren skal ha fått informasjon om at Madeleine sov alene i leiligheten, fordi en resepsjonist ved hotellet hadde skrevet opp den faste middagsreservasjonen i et register som alle ansatte ved hotellet i Praia da Luz hadde tilgang på.

Kate McCann har omtalt dette i boken hun har skrevet om datterens forsvinning.

I boken skriver hun at resepsjonisten utvilsomt har handlet i god tro, og skrevet opplysningene som en forklaring på hvorfor hun har gjort et unntak fra reglene og tillatt en slik fast bordbestilling.

«… resepsjonisten hadde skrevet bakgrunnen for vår forespørsel … vi ønsket å spise i nærheten av leilighetene våre fordi vi lot de unge barna våre være alene der …», skriver hun i boka ifølge Sky News.

