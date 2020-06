I 2016 stilte britiske Alice Cutter (24) opp som kandidat i «Miss Hitler»-konkurranse. Hun hadde da valgt seg navnet «Buchenwald Princess» etter konsentrasjonsleieren hvor jøder og anti-fascister ble drept under andre verdenskrig.

I dag ble hun dømt til tre års fengsel sammen med tre andre mannlige medlemmer av den forbudte høyreekstreme organisasjonen «National Action».

– Terrorister og ekstremister benytter seg av slik ideologi for å skape uro, mistillit og frykt, uttalte lederen for West Midlands Counter Terrorism Unit (WMCTU), Kenny Bell.

Forbudt i 2016



De andre medlemmene av organisasjonen ble dømt til fra 18 måneder til fem og et halvt års fengsel. National Action ble forbudt i Storbritannia i desember 2016, etter at gruppen hadde stått bak en rekke opptøyer og voldshendelser, og offentlig hyllet drapet på parlamentsmedlemmet Jo Cox som representerte Labour.

Det var første gang man innførte et slikt forbudt etter andre verdenskrig.

Saken kom opp igjen for domstolen i Birmingham, etter at en jury i fjor sommer ikke klarte å fatte en avgjørelse. Påtalemyndigheten har omtalt de dømte som «fanatiske».

I britiske media har det sirkulert en rekke bilder den 24-årige kvinnen i ulike nazi-antrekk. Aktor la også fram bilder hvor hun lekte seg med en kniv med et hakekors. Hun ble omtalt som en av lederen i gruppen, sammen med sin 25-årige kjæreste Mark Jones.

Hoder som fotball



Under rettssaken benektet hun medlemskap i gruppen, selv om hun innrømte å ha deltatt i møter med banner som «Hitler hadde rett». I tillegg ble det lagt fram meldinger hvor hun spøkte om å gasse synagoger og bruker jødiske hoder som fotball.

Et bilde hvor hun bærer et sjal med hakekors prøvde hun under rettssaken i fjor å forklare som et uttrykk for en urgammel religion, og en gave fra en bekjent i Litauen, i følge BBC.

Saken fortsetter under bildet

Alice Cutter forklarte seg med at dette hakekors-plagget bare var uttrykk for en urgammel religion som hun støttet, og en gave fra Litauen. Foto: West Midlands Police

Partneren hennes ble omtalt som «leder og strategist». Han er tidligere medlem av British National Partys ungdomsbevegelse, og var regionalt ansvarlig for London før han flyttet til Yorkshire.

Under rettssaken tok han ansvar for et bilde hvor han hever hånda til en nazi-hilsen og med National Actions flagg i Buchenwald i 2016.

De ble funnet skyldig i mars i år, og i dag ble altså straffen fastslått av Birmingham Crown Court.