Nå er amerikanerne redde: Åtte av ti mener USA er ute av kontroll

Mer enn to millioner amerikanere er hittil smittet av coronaviruset, over 110.000 er døde. Samtidig er USA rammet av en voldsom økonomisk nedgang som savner sidestykke.

Arbeidsledigheten har ikke vært høyere siden den store depresjonen på 1930-tallet. I tillegg rystes landet av de kraftigste protestene på mange tiår etter drapet på afroamerikaneren Georg Floyd (46).

Hvordan opplever den jevne amerikaner det som nå skjer rett utenfor, og innenfor, stuedørene? Er innbyggerne upåvirket eller har frykten for fremtiden begynt å gjøre utslag? Det er spørsmål som forskere nå vil kartlegge.

Klart flertall blant republikanerne er bekymret



Ifølge en ny meningsmåling utført av Wall Street Journal og NBC News, svarer 80 prosent av de spurte, det vil si fire av fem velgere, at USA er ute av kontroll, skriver NBC News og USA Today.



Kun 15 prosent av de spurte mener situasjonen i USA nå er under kontroll.

Målingen er foretatt mellom 28. mai og 2. juni, og er gjennomført i samarbeid mellom Hart Research Associates og Public Opinion Strategies. Både demokratene og republikanerne har tilrettelagt og samarbeidet om undersøkelsen.

Mens 92 prosent av demokratene mener USA er ute av kontroll, svarer 78 prosent av de uavhengige velgerne det samme. Blant republikanske velgere mener 66 prosent av de spurte at situasjonen er ute av kontroll.

Politifolk bruker tåregass for å få demonstranter til å fjerne seg fra området ved St. John's Church i nærheten av Det hvite hus 1. juni. Det kom også meldinger fra USAs hovedstad om at uidentifiserte politistyrker ble satt inn i byen. Foto: Alex Brandon / AP

– Ute av kontroll, det er Amerika i 2020

I undersøkelsen kommer det fram at et stort flertall, 63 prosent, er bekymret for at spredningen av coronaviruset kan ramme noen i deres nærmeste familie.

I tillegg har mange et pessimistisk syn på når økonomien vil komme tilbake til det normale. Og mange amerikanere uttrykker tvil om presidentens evne til å samle nasjonen.

– Ute av kontroll, det er Amerika i 2020. Det er en av de få tingene amerikanere kan være enige om etter de lidelsene vi har vært gjennom de siste 12 dagene, sier demokraten Jeff Horwitt.

Nesten halvparten av velgerne, det vil si 46 prosent, mener landets økonomiske tilstand er dårlig. Det er den høyeste prosentandelen på dette spørsmålet siden september 2012.

Forventer minst ett år med kaos



Over halvparten av de spurte, 54 prosent, tror det vil ta minst ett år eller lenger før økonomien igjen er tilbake til det normale. Men her er det store utslag mellom hvilket ståsted velgerne har.

Mens syv av ti demokrater svarer at det vil ta minst ett år å få kontroll på pandemien, mener 32 prosent av de republikanske velgerne at coronakrisen allerede er under kontroll.

Landets leder, president Donald Trump, er svært omstridt. Han har mange lojale støttespillere, men motstanderne mener han har bidratt til å splitte i stedet for å samle nasjonen.

Støtter Trump i tykt og tynt



Selv i de republikanske rekkene knaker det nå i sammenføyningene. Flere profilerte republikanere, senest tidligere utenriksminister og general Colin Powell, har uttalt seg kritisk til Trumps håndtering av coronapandemien og bruken av makt overfor demonstrantene.

Da Trump truet med å sette inn hæren for å gjenopprette ro og orden, mente flere at begeret var fullt.

Men til tross for uroen og ustabiliteten, og frykten for nåtiden og fremtiden, viser undersøkelsen at oppslutningen om Trump er så å si uforandret, det vil 45 prosent støtter fortsatt hans håndtering av krisene. Det til tross for de ekstraordinære hendelsene som har rystet USA de siste månedene.

– Vi ser at omtrent ingenting som skjer påvirker målingene

Seniorforsker ved NORCE forskningssenter, USA-ekspert Hilmar Mjelde, mener Trumps popularitet henger sammen med den polariserte og sementerte situasjonen blant amerikanske velgere.

– For det første er det et stort steg for en republikansk velger fra å mislike Trumps kaotiske show til å ta steget over til å stemme på motsatt parti. Det så vi i 2016 også. For det andre er velgerne nå så vant med Trumps utspill at de har knapt nyhetsverdi lenger. Man vet hva man har i Trump. Vi ser at omtrent ingenting som skjer påvirker målingene, sier postdoktor Mjelde til Nettavisen.

Biden leder klart foran Trump



I den nye undersøkelsen kommer det også frem at et flertall av velgerne, 55 prosent, foretrekker en presidentkandidat som er opptatt av kompromiss og konsensus.



35 prosent svarer at de foretrekker en kandidat som favoriserer større og dristigere endringer, selv om det betyr mer splittelse for landet.

Demokratenes presidentkandiat Jo Biden har fortsatt en ledelse over Donald Trump på syv prosent ifølge gjennomsnittsmålingene, med 49 prosent oppslutning mot Trumps 42 prosent.

Norsk professor: – Liten følelse av national unity i USA



Espen Moe, professor i statsvitenskap ved NTNU. Foto: Geir Mogen / NTNU

Professor ved institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU, Espen Moe, mener USA skiller seg ut fra andre land i hvordan krisen er blitt håndtert og kommunisert med befolkningen.

– Nedstengingen har vært mer politisk i USA enn i de fleste andre land. Den blir kritisert ganske sterkt på ytre høyre og i konservative nyhetsmedia. USA opplever neppe i samme grad som en del andre land at dette er nødvendige grep staten tar på vegne av fellesskapet. Det er liten følelse av national unity, at statslederen blir landsfader og sånne ting. Det er derfor ingen grunn til å tro at noe har forandret seg dramatisk den dagen USA er tilbake igjen til «normal» etter corona, sier Moe til ABC Nyheter.

Han utelukker ikke at opplagret frustrasjon over nedstenging kan ha bidratt til å gjøre opptøyene enda mer omfattende enn de ellers ville ha vært.

Worst case-scenario: Høyreekstreme mobiliserer



Den norske professoren ser faren for det han omtaler som et worst case-scenario dersom demonstrasjonene fortsetter med samme styrke, eller eskalerer ytterligere.

– Massedemonstrasjonene vi ser nå kan trigge motreaksjoner fra høyreekstreme grupper og individer. Lov og orden er viktig på den amerikanske høyresiden, og Tucker Carlson på Fox News har kritisert presidenten for ikke å ha reagert kraftig nok. Hvis det gradvis roer seg ned, synker vi antagelig tilbake til en eller annen normal hvor corona igjen er nyhetsinnslag nummer en, men fortsetter demonstrasjonene, og tiltar de i styrke, er det bare sannsynlig om det kommer aksjoner også fra ytre høyre. Noe som blir en kjempeutfordring for presidenten, mener USA-ekspert Espen Moe.

