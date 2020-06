Dødsdømte Walter løslatt: – Ikke bare tok vi 28 år av livet ditt, vi truet med å henrette deg

Fredag ble 55 år gamle Walter Ogrod løslatt fra fengsel i Philadelphia etter at påtalemyndigheten konkluderte med at det var svært sannsynlig at han aldri utførte drapet på Barbara Jean Horn (4) i 1988, ifølge The Philadelpiha Inquirer.

– Jeg er lei meg for at det tok oss 28 år å lytte til det Barbara Jean forsøkte å fortelle oss; at du er uskyldig, og at ordene i tilståelsen din kom fra etterforskerne i Philadelphia-politiet og ikke deg, sier aktor Carrie Wood i en pressemelding.

– Ikke bare stjal vi 28 år av livet ditt, men vi truet med å henrette deg baserte på falske anklager , skal aktoren ha fortalt Ogrod da kjennelsen ble forkynt ham, ifølge lokalavisen.

Han ble løslatt fredag ettermiddag til et følelsesladet møte med sin familie og venner på parkeringsplassen utenfor fengselet. Han har slitt med sykdom den siste tiden etter at han ble smittet av coronaviruset i fengselet. Han skal nå være på bedringens vei.

Brutalt drap på fireåring

Barbara Jean Horn ble funnet død og naken i en pappeske på fortauet like i nærheten av hjemmet sitt i Philadelphia i 1988. Den da 23 år gamle Ogrod bodde også like i nærheten. Saken var uløst i flere år før Ogrod ble pågrepet i 1992.

Det ble holdt to rettsrunder, der den første endte med at saken måtte prøves på nytt, da et jurymedlem ombestemte seg i siste liten. Frem til da var juryen samstemt i en frifinnelse. I den andre rettsrunden ble han i 1996 funnet skyldig og dømt til døden. Delstaten Pennsylvania har riktignok kun henrettet tre personer siden 1970-tallet, så det var lite sannsynlig at henrettelsen ville blitt fullbyrdet.

Falsk tilståelse

Ogrod tilsto drapet, men dette har i ettertid blitt påvist å være under sterk påvirkning fra politiet, ifølge advokatene hans. Avhørene skal ha foregått over mange timer og han skal ha blitt nektet søvn i påvente av tilståelsen.

Det er også flere andre bevis som tyder på at han ikke kan ha stått bak drapet. Forklaringen hans stemmer ikke overens med dødsårsaken hennes, hans beskrivelse stemte ikke overens med et øyevitnes skildring av personen som la ned esken, og en ny DNA-test fant ingen link mellom Ogrod og Barbara Jean.

Politibetjentene som fikk tilståelsen fra Ogrod skal også ha innhentet fabrikkerte uttalelser fra ham fra en informant i fengselet. Både påtalemyndigheten og forsvarerne er enige i at det ikke finnes noe teknisk bevis som knytter ham til drapet.

Støtte fra offerets mor

Også Barbara Jeans mor, Fahy har engasjert seg i saken og skrev et brev til påtalemyndigheten der hun støttet at han ble frikjent.

– Det er ikke noe tvil i mitt sinn om at hr Ogrod er uskyldig og at han burde bli løslatt fra fengsel øyeblikkelig, skrev hun i uttalelsen.

Også hun fikk en beklagelse fra aktor på at de ikke hadde gjort en god nok jobb med å finne den skyldige.

Det er fortsatt ikke kjent om det er mistenkte for drapet.