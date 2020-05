Det var i en tale på den digitale plattformen Zoom at Jane Goodall kommenterte den pågående coronapandemien overfor avgangselever over hele verden.

Fra familiens hjem i Bournemouth uttrykte den verdensberømte sjimpanseforskeren og miljøaktivisten medfølelse til alle studentene som fortsatt befinner seg i karantene og som dermed må belage seg på en annerledes feiring av endt skolegang.

– Det triste er at vi har skapt denne situasjonen selv. Vi har oppført oss veldig respektløst overfor miljøet og dyrene. Gradvis har vi invadert deres habitat og gjort det mulig for et virus eller en bakterie å krysse artsbarrieren fra dyr til menneske, sa Goodall blant annet i talen som er omtalt i avisen Independent.

86-åringen gjentok dermed budskapet hun kom med i TV-programmet «Skavlan + 1» i begynnelsen av mai, hvor hun svarte på spørsmål omkring hvem eller hva som har forårsaket coronapandemien.

Les også: – Coronaviruset vil etter all sannsynlighet endre seg til å bli mindre farlig

Reagerer på matmarkeder



Goodall reagerer særlig på matmarkedene i Kina hvor det selges levende dyr. Slike markeder er rene klekkeanstalter for nye former for virus.

– Her er mange dyrearter stuet sammen, ofte dreier det seg om svært uhygieniske forhold i bittesmå bur. Husk på at dette er individer som har følelser som oss, og som kan bli stresset og redd. De kan både føle smerte og frykt, sa Goodall i talen til studentene.

Vitenskapskvinnen har nærmest fått legendestatus for sin banebrytende forskning på sjimpanser i den afrikanske nasjonalparken Gombe i Tanzania på 60-tallet. Siden har hun også engasjert seg innenfor dyrevern og miljø.

Håp



I talen til studentene uttrykte Goodall også håp på planetens vegne. Hun påpekte at pandemien kan få positive ringvirkninger ved at at en bedre verden kan vokse fram, der vi er flinkere til å tenke på vårt forhold til naturen rundt oss.

Hun ba også studentene om å være optimistiske, ettersom «viruset får fram det beste i folk» og det finnes mange eksempler på at folk hjelper hverandre.

– Nå har dere alle brukt hjernen som gale, men husk at den også må være i harmoni med hjertet deres. Det er noe jeg har lært gjennom alle årene med hardt arbeid. Ta det med dere ut i verden og inn i karrieren dere velger.

Les også: Covid-19 vil føre til rekordlave utslipp i 2020