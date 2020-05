Rodong Sinmun, avisen til Nord-Koreas regjerende kommunistparti, hadde onsdag i forrige uke en artikkel som avviser at landets ledere kan praktisere «chukjibeop», en hypotetisk metode for å bøye rommet og reise store avstander på kort tid, påstander som har blitt brukt for å glorifisere nordkoreanske ledere.

– Realistisk sett kan ikke en person plutselig forsvinne og dukke opp igjen ved å bøye rommet, heter det i artikkelen ifølge det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap.

Torsdag i forrige uttalte en tjenestemann i det sørkoreanske gjenforeningsdepartementet at dette er del av en ny trend der den nordkoreanske lederen Kim Jong-un avviser mytologiseringen av sine forgjengere, som han mente er «verdt å merke seg».

– Det later til at han vil vektlegge patriotisme og kjærlighet til folket snarere enn mytologisering av lederne. Vi vil analysere de videre implikasjonene av dette, sa tjenestemannen ifølge Yonhap.

– Mystiske forestillinger tilslører sannheten



I tiden etter at Kim Jong-un og USAs president Donald Trump ikke greide å få på plass en avtale i det andre toppmøtet med i Hanoi i fjor, har den nordkoreanske lederen fokusert på å vise en mer «menneskelig side», og oppfordret folket til å unngå mytologisering av lederen.

– Mystiske forestillinger om lederens revolusjonære aktivitet og fremtreden vil medføre å tilsløre sannheten, sa Kim ifølge statlige medier i mars i fjor, etter sammenbruddet i Hanoi-forhandlingene.

– Absolutt lojalitet vil vokse frem når [de] overbevises om lederen som menneske og kamerat.

Hvor er Kim?



Tidligere denne måneden gjorde Kim Jong-un sin første offentlige opptreden etter 20 dagers fravær, som hadde ført til spekulasjoner om hans helsetilstand. I enkelte rapporter i april het det at han hadde blitt hjerteoperert, og et japansk medie meldte at operasjonen hadde gått galt. Andre medier meldte at han skulle være død.

Siden den gang har sørkoreansk etterretning uttalt at det ikke finnes tegn på en operasjon, eller at lederen er alvorlig syk.

Kim Jong-un har hatt et uvanlig lavt antall offentlige opptredener de siste par månedene, men dette kan ifølge analytikere skyldes coronaviruset. Kim har vist seg offentlig fire ganger i april og hittil i mai, sammenlignet med 27 ganger i samme periode i fjor, skriver Daily Mail.

Landet hevder at det ikke har noen tilfeller av coronaviruset, men har innført strenge tiltak. Nord-Korea har avlyst, utsatt eller nedtonet flere offentlige samlinger på grunn av viruset.

Kim Jong-un har noe nær absolutt makt over Nord-Koreas 25,5 millioner innbyggere, og adgang til et voksende arsenal atomvåpen. Hans helse og hvor han befinner seg granskes ofte av det internasjonale samfunnet på jakt etter tegn på hvor stabilt landet er. Men informasjonen i Nord-Korea er strengt kontrollert, og uavhengig bekreftede detaljer om hvor Kim befinner seg er nærmest ikke-eksisterende.

