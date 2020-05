Tegnell om kritikken: – Det stemmer absolutt ikke

– Det er en del folk der ute som mener vi har feil taktikk, men når jeg møter folk på gaten på sykkelen min, så er tilbakemeldingen stort sett positive. Bare på veien hit var det fem-seks stykker som ropte «heia Anders» eller ga meg en tommel opp, sier statsepidemiologen i et lengre intervju med Söndagsintervjun på svenske P1.

Han innrømmer at han opplever det rart at al-Jazeera og BBC jevnlig dukker opp på de daglige pressekonferansene hans for Folkhälsomyndigheten. De fleste svenskene støtter ham og én person har til og med tatovert ham på armen.

– Det er absurd. Og tatoveringen er virkelig «way off». Det er ikke en gang morsomt lengre, humrer han i intervjuet.

– En fryktelig situasjon

Han har ikke sett seg blind på kritikken mot Sveriges coronastrategi, spesielt sammenlignet med nabolandene Norge, Finland og Danmark, som alle har langt lavere smitte– og dødstall.

– Det er en fryktelig situasjon vi havnet i, som virkelig utfordrer mange deler av samfunnet og som også belyser en del svakheter i det svenske samfunnet som vi kanskje har sett, men tidligere ikke helt forstått. Jeg tenker spesielt på eldrehjemmene, der mye av smitten har skjedd, sier han.

Tegnell støtter likevel ikke kritikerne som mener landet burde ha stengt ned i større grad og at det ville hindret like store dødstall blant de eldste i landet. Han spør retorisk; hva annet skulle vi gjort?

– Hvordan skulle vi endret hele eldreomsorgen på noen få uker, når det er problemer vi har igjen selv fra forrige eldrereform? Eksakt hva kunne vi gjort som ville forandret så mye? Når jeg stiller de spørsmålene, så får jeg ikke så mange svar lengre.

Avviser at landet ofrer de eldre

– Det virker iblant som at noen tror det er en bevisst stilling vi har tatt. At vi har sagt; «Ok, vi tar 4000 døde eldre for å raskere få flokkimmunitet og kunne åpne samfunnet». Det er jo absolutt ikke sant.

– Ingen ville drømt om å ta en slik avgjørelse, sier Tegnell. Han fastholder at de eldre som har dødd i landet har vært en del av en svært utsatt gruppe som man i Sverige ofte har samlet på større boenheter. Selv om landet hadde stengt ned i like stor grad som nabolandene, ville disse fortsatt vært like utsatte, mener han.

Høyest dødelighet i verden

Senest torsdag kom en Oxford-studie med en analyse av dødstallene i hele verden. De konkluderte at Sverige har hatt den høyeste coronadødeligheten i hele verden sett opp mot folketallet for i deler av mai.

Pr. fredag hadde Sverige registrert over 32.000 smittede og 3.925 coronarelaterte dødsfall.

