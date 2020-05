Tegnell: Ingen grunn til å holde grensene stengt for svensker

– Når vi kommer fram til sommeren, kan det være at vi har såpass mange immune i Sverige at det kan være sikrere at svensker kommer over grensene enn noen andre, sier Tegnell.

Han viser også til at det ikke var italienske turister som førte smitten til Sverige, men svensker som hadde vært i Italia.

– Så skal de gjøre noe, så er det å hindre sine egne innbyggere i å reise til Sverige, sier Tegnell.

Også utenriksminister Ann Linde avviser at det er noen grunn til bekymring for at svensker sprer coronasmitten til nabolandene.

– Jeg håper det ikke blir noen særbehandling, men at vi får en felles grenseåpning for de nordiske landene, sier hun.

– Svensker kan bli der de er

Flere danske politikere har uttrykt bekymring for å åpne grensen for svensker, mens de er mer positive til nordmenn og tyskere.

– Hvis det ikke er helsemessig forsvarlig å åpne grensen til Sverige, så kan svenskene bli der de er, og så kan tyskerne komme opp, sa Venstres partileder Jakob Ellemann-Jensen til Danmarks Radio i forrige uke.

Linde kjøper ikke argumentet og viser til at smittespredningen er større på Sjælland, der København ligger, enn i Skåne.

Også i Norge blir det vurdert hvor lurt det er å slippe inn svensker. Fagdirektør Frode Forland ved Folkehelseinstituttet viser til at det er en større smittespredning i Sverige, og at dette er med når regjeringen vurderer grenseåpning.

– Gammel strategi

I et intervju med avisa The Telegraph kritiserer Forland Sveriges strategi, som han mener er hentet fra en tid da man trodde at en ny pandemi skulle spre seg som en influensa.

– Jeg tror Sverige kanskje har kjørt seg fast i denne typen scenarioer litt for lenge. De tenkte for mye i tråd med hva som har skjedd tidligere, sier Forland.

Svenske eksperter har tidligere uttrykt håp om at strategien ville gi flokkimmunitet i løpet av sommeren, men etter hvert som kunnskapen om coronaviruset har økt, synes dette urealistisk.

En undersøkelse fra svenske folkehelsemyndigheter viser at kun 7,3 prosent av innbyggerne i Stockholm hadde utviklet antistoffer mot covid-19 i begynnelsen april. Forland konstaterer at dette er svært langt fra flokkimmunitet, og at problemet med å vente på immunitet er at mange mennesker dør.

Åpen grense

I motsetning til Norge, Danmark og Finland har Sverige ikke stengt grensen mot Europa. Under hele coronautbruddet har det vært fritt fram å reise til Sverige fra andre europeiske land. Men samtidig har svensker blitt frarådet å reise til utlandet, et råd som foreløpig gjelder fram til 15. juli.

Linde mener det ikke er noen grunn til å særbehandle svensker. Hun viser blant annet til at snittalderen på dem som har dødd i Sverige, er 81 år, og at 75 prosent av dødsfallene har vært på sykehjem og i hjemmetjenesten.

– I befolkningen for øvrig er det liten smitte, dessuten er det veldig regionalt, sier hun.

Totalt 3.871 personer er døde etter å ha fått påvist coronasmitte i Sverige, hvorav 40 er registrert fra onsdag til torsdag. Tallene viser også at i alt 32.172 personer har fått påvist coronasmitte, en økning på 649 siden onsdag.

En ny studie fra Universitetet i Oxford viser at Sverige i deler av mai har vært det landet i verden med høyest coronadødelighet i forhold til folketallet. Tallene tolkes imidlertid svært forskjellig av ulike eksperter.