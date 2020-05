Erna Solberg: Vi ville aldri latt helsedirektøren styre landet gjennom en krisesituasjon

– Selv om vi tror vi er veldig like, så merker jeg særlig i denne situasjonen at vi har en helt annen politisk kultur. I Norge ville det aldri vært politisk mulig at vi satte helsedirektøren og lederen for FHI til å styre landet vårt i denne situasjonen med såpass inngripende tiltak , uttalte statsministeren på radioprogrammet Studio Ett på Sveriges Radio onsdag.

Solberg forklarte at politikere i Norge har ansvar for flere områder som står under fagfolk i Sverige. Samtidig presiserte hun at hun ikke mener den norske modellen er bedre eller verre enn den svenske.

– Det dreier seg om den politiske kulturen, hva historien har gitt oss, sier statsministeren.

Erna Solberg sier de to landenes inngang til smittevern ikke er så ulik som det er blitt ment fra mange hold, men at den norske nedstengningen kan ha skapt en annen type forståelse for situasjonen.

– Vi har de samme oppførselsanbefalingene når det gjelder hjemmekontor og avstand, bemerker Solberg.

Hun gjorde det klart at hun ikke liker konkurransen mellom de to landene om hvem som har den beste tilnærmingen mot coronaviruset.

– Jeg synes det er veldig leit at så mange mennesker har dødd i Sverige, sier Solberg.

