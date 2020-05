Det er gått 108 år siden marinehistoriens mest berømte forlis inntraff da passasjerskipet RMS Titanic gikk ned under jomfruturen mellom Southampton og New York 15. april 1912. Titanic var luksusskipet som ikke kunne synke, det ypperste bevis på menneskehetens teknologiske fremgang. Like fult sank det til bunnen av Atlanterhavet og krevde 1512 menneskeliv.

1. september 1985 ble vraket lokalisert og fotografert på 3797 meters dyp. Siden den gang har en rekke ekspedisjoner fotografert skipet og hentet ut gjenstander. For en del år siden innførte britiske myndigheter et forbud mot uautoriserte bergingsforsøk.

Nå har en domstol i Virginia i USA bestemt at et bergingsfirma skal få ta seg ned til skipet for å hente ut en trådløs telegraf som spilte en helt spesiell historisk rolle, skriver ABC News.

«Vår siste sjanse»



Dommeren i Virginia viser til at telegrafen er historisk og kulturelt viktig, og at den kan gå tapt om den ikke hentes ut fra skipsvraket. Telegrafen ble brukt til å sende ut nødanrop da skipet støtte på et isfjell natt til 15. april 1912. Etter å ha forsøkt nødsignalet CQD i 20 minutter etter at skipet hadde kollidert, foreslo telegrafisten Harold Bride å bruke det nye nødsignalet SOS.

Som han selv skal ha sagt: «Det er kanskje vår siste sjanse til å bruke det».

Dette var ikke historiens første SOS, men det er en av de første gangene SOS ble tatt i bruk.

De siste årene har det blitt advart mot at skipets tilstand stadig forverres. I en skriftlig avgjørelse skriver dommer Rebecca Beach Smith at vil «bidra til arven etter det uutslettelig tapet av Titanic, de som overlevde og de som mistet livet».

Ubemannet farttøy



Bergingsselskapet planlegger å hente ut telegrafen ved hjelp av et ubemannet undervannsfartøy som kan komme seg gjennom et takvindu. Om det ikke lykkes vil man skjære seg gjennom det allerede perforerte taket.

Telegrafen skal være lokalisert i et lydisolert rom.

De siste årene har det blitt advart mot at Titanics tilstand stadig forverres. Foto: Faksimile, Atlanticproductions

Titanic-ekspert Parks Stephenson mener at taket vil kunne kollapse innen få år, og at telegrafen da kan bli «begravd for alltid» om den ikke hentes ut, skriver Daily Mail.

Rettens avgjørelse er en stor seier for RMS Titanic Inc. I 2000 bestemte en domstol at selskapet ikke kunne skjære seg inn i skipet eller fjerne noen gjenstander.

Planen er ifølge selskapet å stille ut skipets telegraf sammen med historiene om mennene som sendte ut nødanropet.

– De korte meldingene som ble sendt fra operatørene, oppstykkede utbrudd av informasjon og følelser, forteller historien om Titanics desperate skjebne den kveld: forvirringen, kaos, panikk, nytteløshet og frykt, skriver selskapet i et rettsdokument ifølge ABC News.

Dykker i august



Den amerikanske forskningsetaten NOAA er imot redningsaksjonen og mener at skipsvraket bør stå uberørt. De viser til at skipet er gravplass til mer enn 1500 mennesker. NOAA mener uthentingen av telegrafen er forbudt i henhold til loven.

Dommeren skriver i sin avgjørelse at RMS Titanic Inc er pliktig å gi domstolen og forskningsetaten alle videoer og lydopptak som gjøres under bergingsaksjonen. Selskapet må også avgi rapport med detaljer om hvordan bergingsaksjonen ble gjennomført og hvilke gjenstander som en gjenfunnet.

Dykket er planlagt å skulle gjennomføres en gang i august, skriver CNN.

Det var skipet RMS Carpathia som mottok nødsignalet fra Titanic den skjebnesvangre natten. 705 mennesker ble reddet. Om det ikke hadde vært for nødsignalet, ville ikke dampskipet nådd fram i tide, og samtlige av de 2217 om bord i Titanic ville ha omkommet.

