Lance Armstrong utelukker ikke at dopingen kan ha påført ham kreft

I en ny Armstrong-dokumentar på sportskanalen ESPN forteller en av tidenes mestvinnende sykkelryttere om hvorfor han dopet seg, og hvordan dopingen har påvirket resten av hans liv, både fysisk og psykisk. Første del av dokumentaren sendes 25. mai.

Lance Armstrong ble profesjonell i 1992, og ble verdensmester i 1993. I 1996 ble han alvorlig kreftsyk, men kom tilbake og vant Tour de France for første gang i 1999.

– Hvis det er noe dårlig der inne, vil ikke det også vokse?

I dag spør han seg selv om bruken av kunstige stimuli, blant annet veksthormoner, for å oppnå sportslig suksess var nær ved å koste ham livet.

I dokumentaren blir han spurt om han tror dopingen kan ha utløst kreften.



– Jeg kjenner ikke svaret, men jeg vil bestemt ikke avvise det. Slik jeg ser det så fremmer det veksten av det gode i kroppen, men hvis det er noe dårlig der inne, vil ikke det også vokse, spør Armstrong i dokumentaren.

Armstrong sier også at han alltid visste hva han fikk inn i kroppen, enten det var vitaminer eller andre ting.

– Jeg spurte alltid, jeg visste alltid, og jeg tok alltid avgjørelsen selv. Ingen sa «ikke spør, dette er det du får». Jeg ville aldri ha gått med på det. Jeg studerte selv hva jeg ble gitt, og jeg valgte å ta det, sier han.

Ekspert: Veksthormoner linkes til enkelte kreftformer



Danske EkstraBladet har intervjuet Jakob Mørkeberg, som er vitenskapelig seniorkonsulent i Anti-Doping Danmark, om sannsynligheten for om dopingpreparater kan fremskynde enkelte kreftformer.

– De finnes studier som linker bruken av veksthormon til noen typer kreft, som skjelett og- og blærekreft. Dessuten vet man at epo kan fungere som vekstfaktor for noen typer kreftceller. Men jeg har ikke funnet sammenheng hverken for epo eller veksthormon i forhold til testikkelkreft, opplyser Mørkeberg.

I 1996 fikk Lance Armstrong påvist fremskreden testikkelkreft. På dette tidspunktet hadde kreften spredt seg til hjernen, magen og lungene. Sjansene for å overleve ble ansett for å være små.

Lance Armstrong ble i oktober 2012 fratatt samtlige resultater etter 1. august 1998, inkludert sju sammenlagtseirer i Tour de France. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Dopet seg første gang som 21-åring: – Det var kortison



I oktober 1996 fikk den da 25 år gamle sykkelrytteren fjernet en av testiklene, og gjennomgikk cellegiftbehandling. Legene var i tvil om at han ville overleve behandlingen.

Likevel kjempet Armstrong seg tilbake og vant Tour de France for første gang i 1999. Siden kom triumfene på rekke og rad.

I den nye TV-dokumentaren kommer det også nye opplysninger om når den tidligere sykkelstjernen startet med doping.

– Jeg var nok 21 år. Det var min første profesjonelle sesong. Det var kortison, medisiner som stimulerer kroppens egen produksjon av kortison , forteller Armstrong ifølge The Sun.

Det betyr i så fall at den tidligere sykkelstjernen var dopet allerede da han slo igjennom med VM-triumf i Oslo i 1993.

– Jeg kan leve med meg selv



Etter at Armstrong ble avslørt i 2012 ble samtlige av hans i alt syv triumfer i Tour de France annullert.

I 2013 gikk Armstrong ut i et TV-intervju på Oprah Winfrey og innrømmet bruk av steroider og andre prestasjonsfremmende legemidler og metoder.



Den dag i dag angrer han bittert på at han lot seg friste av ulovlige midler for å gå til topps. Han sier det ikke finnes unnskyldninger som kan forsvare misbruket som ledet til heltestatus i idrettsverdenen og millioner av tilhengere.

– Jeg skulle ønske jeg kunne endre det og at jeg kunne ha vært en bedre mann. Alt jeg kan gjøre er å si at jeg er lei meg og gå videre. Og håpe at andre gjør det også. Spørsmålet er om du kan leve med deg selv. Det kan jeg, sier Lance Armstrong i dokumentaren.

Angret ikke i fjor:– Jeg var et lett bytte

I et intervju med TV-kanalen NBC for ett år siden var han langt mindre ydmyk.

– Vi gjorde det vi måtte for å vinne. Det var ikke lovlig, men jeg ville ikke ha gjort noe annerledes, heller ikke å tape mye penger eller å gå fra å være en helt til å bli et null. Om jeg bare hadde dopet meg og ikke hadde sagt noe, ville ingenting av dette ha skjedd. Ingenting. Jeg ba om det, jeg ønsket at de skulle komme etter meg. Jeg var et lett bytte, sa den dopingdømte 48-åringen i programmet «Lance Armstrong: Next Stage».

Dopingavsløringen i 2012 rystet hele sykkelsporten og førte til at Armstrong blant annet ble fratatt sine sju sammenlagtseirene i Tour de France.

Norsk sykkelekspert: Ikke overrasket



Sykkelekspert i TV 2, Mads Kaggestad, er ikke overrasket over de nye opplysningene om dopingfortiden til Lance Armstrong.

– Det er fint at Armstrong er åpen og forteller, men når han har løyet så mye, må man ta alt han sier med en klype salt. Det ville ikke forundre meg om han begynte tidligere enn han sier også. Jeg er jo ikke overraska over at en stordoper begynte å dope seg tidlig. Hvem er det som blir overraska over det, sier Kaggestad til Dagbladet.

