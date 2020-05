Egypteren Ayman al-Zawahri ble terrornettverket al-Qaidas øverste leder etter at grunnleggeren Osama bin Laden ble drept av amerikanske spesialsoldater i mai 2011.

Han hadde til da vært organisasjonens nestleder og en sentral strateg.

Zawahri er en av verdens mest ettersøkte menn, og det er utlovet en amerikansk dusør på 25 millioner dollar til dem som fanger ham. Han troner fortsatt på listen over FBIs «most wanted terrorists».

19 år etter terrorangrepene mot USA er det fortsatt ingen som vet hvor Ayman al-Zawahri befinner seg, men det antas at han skjuler seg i de klanstyrte områdene av det nordvestre Pakistan, som grenser til Afghanistan. Det har vært flere mislykkede forsøk på å ta livet av Zawahri. Tidlig i 2016 gjennomførte USA et droneangrep mot Zawahris antatte skjulested i Shawal-dalen i Nord-Waziristan, men han klarte igjen å unnslippe.

Selv om al-Qaida har vært mer passivt siden fremveksten av IS gir Zawahri stadig lyd fra seg i form av video- og lydopptak.

Propagandist



Al-Zawahri sammen med Osama bin Laden i 2002. NTB Scanpix/AP.

– Zawahri er den offisielle lederen og er nettverkets ansikt utad, men han har store utfordringer. Han er hovedsaklig en propagandaprodusent. Han prøver å oppfordre al-Qaida-tilhengere til å angripe Vesten, men det er tydelig at han ikke selv har et nettverk som kan organisere den typen aksjoner al-Qaida var kjent for på 90- og tidlig 2000-tall, sier seniorforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), Anne Stenersen, til ABC Nyheter.

På 18-årsdagen for terrorangrepene i USA i fjor oppfordret Zawahri til nye angrep mot Vesten i et 33 minutter langt videoopptak publisert på en av al-Qaidas nettsider. Både i februar og mai har al-Qaidas medieorganisasjon As Sahab lagt ut videoer der terrorlederen hyller «martyrer» og oppfordrer til felles front blant jihadister.

­

– ­Zawahri er svært belest og høyt utdannet. Han har mange tilhengere, men har kanskje en mer firkantet måte å gjøre ting på enn det bin Laden hadde. Bin Laden var mer pragmatisk, han var ikke bare opptatt av hva som står i de religiøse tekstene, men også en politisk aktivist. Han hadde veldig god forståelse av å rekruttere og mobilisere massene. Zawahri har et mer snevert repertoar, sier Stenersen.

– 20 år med krig mot terror



I en FN-rapport fra i fjor het det at 68-åringen er ved dårlig helse, uten at det kom frem videre detaljer. I FN-rapporten het det at «den umiddelbare globale trusselen fra al-Qaida er uviss», men at enkelte potensielle IS-rekrutter kan tenkes å slutte seg til den eldre organisasjonen.

Arkivfoto fra tvillingtårnene i New York som styrtet etter terrorangrepene mot USA 11. september 2001. NTB Scanpix/AFP.

– Krigen mot terror som har vart i 20 år, og særlig droneangrepeene Obama-administrasjonen trappet kraftig opp, tok livet av et stort antall høytstående al-Qaida-medlemmer, samt aksjonen mot Osama bin Laden selv i 2011, sier Stenersen.

Zawahris første kone og to av hans seks barn skal ha blitt drept i amerikanske flyangrep i Afghanistan sent i 2001.

– Lederskikkelser drept



– Al-Qaida har alltid vært et løst nettverk. De hadde en liten kjerne av lederskikkelser med historiske bånd til hverandre tilbake til 80- og 90-tallet. Etter Talibans fall i 2001 ble det som var en fast organisasjon gradvis likvidert. Enkeltpersonene som hadde nære bånd til bin Laden og Zawahri ble drept eller arrestert, sier Stenersen.

– Var krigen mot terror vellykket?



– Krigen mot terror skjedde, det er et historisk faktum. Det var nødvendig å svare på 11. september-terroren fra USAs side, men man kan diskutere i det uendelige om svaret var proporsjonalt eller ikke, sier seniorforskeren.

Seniorforsker ved FFI Anne Stenersen.

I løpet av det siste tiåret ble al-Qaidas dominans i global jihadisme utfordret av terrornettverket IS, som etablerte sitt «kalifat» i Irak og Syria i 2014. Kalifatet ble knust, men de militante er fremdeles aktive og gjennomfører angrep. Al-Qaida har hatt et svært dårlig forhold til IS, og IS har vært en konkurrent til al-Qaida. I noen år klarte de fullstendig å overskygge al-Qaida på verdensbasis.

Ble stilt i skyggen



– Zawahri brukte de første årene mye tid på å utgi taler hvor han kritiserte IS og gruppas leder Abu Bakr al-Baghdadi. Konflikten har bidratt til at al-Qaida har hatt en veldig lav profil de siste årene. Unge rekrutter strømmet til IS og ikke al-Qaida. IS hadde også et fristed i Syria og Nord-Irak hvor man kunne ta imot rekrutter, det hadde ikke al-Qaida lenger i Afghanistan, sier Stenersen.

Militante fra al-Qaida har holdt en lavere profil, men bruker fortsatt regionale konflikter til å vinne og beholde fotfeste. Jemen-avsnittet har vært det mest aktive. Al-Qaida har nå forgreninger i Maghreb, på den arabiske halvøy, det indiske subkontinent, Egypt, Somalia, Mali, Vest-Afrika og Syria.

– Men disse er hovedsaklig involvert i ganske lokale opprørskriger. Det er forsåvidt en del av al-Qaidas program, at de vil støtte lokale grupper som ønsker å opprette islamistiske stater i Midtøsten og Afrika, sier Stenersen.

– Mye vi ikke vet



– Det er mye vi ikke vet om al-Qaida også i dag, det er mye informasjon jeg ikke har tilgang til som forsker. Jeg studerer deres offisielle propaganda og hva tilhengerne diskuterer i åpne forum, men vet ikke hva som skjer bak kulissene. Jeg har inntrykk av at al-Qaida er svekket det siste tiåret, men det er for tidlig å si om de har blitt irrelevante, sier Stenersen.

Enkelte analytikere mener al-Qaida i stillhet har omgruppert og lagt nye planer for global terror.

– Al-Qaida er veldig svekket og har vært det siden Bin Ladens død i 2011. Det har heller ikke vært noen store terroraksjoner utført av Al-Qaida i Vesten siden angrepene i Paris mot Charlie Hebdo i 2015, sier Stenersen.

– Det er umulig å si hvor mange som er medlemmer av al-Qaida. Slike tall blir fort veldig misveisende.

– Mer bekymret for høyreekstremisme



– Hva tror du om utviklingen av internasjonal terror i årene fremover?

– Islamistisk og høyreekstrem terror er de ideologiske strømningene som er dominerende når det gjelder terrorgrupper i den vestlige verden. Akkurat nå er jeg mer bekymret for høyreekstremisme enn islamisme på terrorfronten.

– USA har blitt mindre synlige som aktør internasjonalt, og er i ferd med å trekke seg ut av Afghanistan. Det vil ofte finnes påskudd til å angripe USA, for eksempel med støtten til Israel, men det mobiliserer ikke i samme grad når det ikke er aktive konflikter folk kan reise til og få kamperfaring.

– IS-kalifatet i Syria fikk en veldig tydelig effekt på terrorbildet i Europa fordi det var så lett å reise dit og vende tilbake. De aktive konfliktene i Midtøsten vil fortsette i overskuelig fremtid, og Afrika seiler opp som et kontinent som kan bli mer konfliktfylt i fremtiden. Om det får en effekt på internasjonal terror kommer an på hva slags grupper som etablerer seg der, sier FFI-forskeren.

Øvrige kilder: CBS News , SNL , Fox News.