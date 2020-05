Sverige: 23-åring tiltalt for drap på eks-kjæreste (17)

Tusenvis av mennesker har engasjert seg i søket etter 17-åringen, som fremdeles ikke er funnet. Omtrent ti dager inn i søket ble det imidlertid funnet en kroppsdel, som har gjort av politiet konkluderer med at hun ikke lenger er i live.

Svensk påtalemyndighet har nå tatt ut tiltale mot en 23 år gammel mann som var 17-åringens tidligere kjæreste.

Ifølge tiltalen som ble presentert onsdag, ble kvinnen drept som følge av gjentatte voldshandlinger.

Flere vitner hørte skrik



Analyse av kroppsdelen viste tydelige skader. Politiet mener dette bekrefter at 17-åringen ble utsatt for vold før hun døde.

Ifølge svensk påtalemyndighet er det funnet tekniske bevis i form av blant annet fingeravtrykk på stedet der kroppsdelen ble funnet. Det er også gjort funn av DNA.

Flere vitneforklaringer skal ha satt politiet på sporet. Blant annet skal det ha blitt hørt skrik fra boligen, skriver SVT.

Fant kniver med avdødes DNA



Politiet mener 23-åringen først slo ihjel Wilma i sin egen stue. Deretter skal han ha kvittet seg med Wilma på ett eller flere ukjente plasser.

I leilighetene har politiet funnet flere kniver med Wilmas DNA på spissen og eggen.

I avhør har 23-åringen fortalt at han fikk knivene i gave fra Wilmas mor da de flyttet inn i leiligheten, skriver Expressen.

17-åringen ble sist sett i Uddevalla 14. november i fjor. Noen dager senere ble 23-åringen pågrepet og siktet for drap.

Satt taus i en halv time



De tekniske undersøkelsene har påvist til sammen 14 avtrykk fra 23-åringen. Den 28. november gikk politiet inn i leiligheten med likhund som markerte på en plass i boligen.

– Det var da man fant kroppsdelen som bekreftet at Wilma var død, sier aktor Jim Westerberg.

Da han ble konfrontert med funnet av kroppsdelen, skal han ha sittet stille i nærmere en halv time, før han ba om å få gå på toalettet.

Da han fikk se politiets bilder fra funnet, skal ha ha respondert slik:

– Det er brutalt.

Politiet: «Tungt og ofte frustrerende»

Han har hele tiden nektet for å ha tatt livet av 17-åringen.

– Dere glemmer at dette er en jente som jeg har elsket, og at jeg har levd mitt liv perfekt, sier 23-åringen.

Til tross for skadene på den identifiserte kroppsdelen, kan ikke rettsmedisinere fastslå dødsårsaken. Likevel mener påtalemyndigheten at dette ikke er avgjørende for mordtiltalen.

– Vi er overbevist om at Wilma ble drept i den aktuelle boligen, sa politisjef Sten-Rune Timmersjö under onsdagens pressekonferanse. Han la heller ikke skjul på at etterforskningen har vært «tung og ofte frustrerende».

Moren: – Hun må få en begravelse

En av mannens to advokater, Peter Olsson, er kritisk til politiets etterforskning.

– Jeg kan konstatere at det er en veldig omfattende etterforskning, og man har snakket med veldig mange personer. Men i de avgjørende delene finnes det stora svakheter. Man vet ikke hvordan hun døde, når hun døde eller hvor hun døde, påpeker han.

Wilmas mor, Linda Andersson, håper hun en dag kan begrave sin kjære datter.

– Hun må jo få en begravelse, og da vil jeg kunne begrave hele henne, ikke bare en del. Wilma må få fred, og vi en plass å gå til, sier moren til SvD.

Rettssaken mot mannen er ventet å begynne 26 mai i Uddevalla tingsrätt.