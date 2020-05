Beryktet meksikansk narkobaron døde av corona

Dødsfallet bekreftes av påtalemyndigheten i delstaten Jalisco, ifølge AFP.

Fengslene i Mexico er kjent for å være overfylte, og risikoen for å bli smittet er stor. Tusenvis av gjengmedlemmer sitter fengslet for alvorlige forbrytelser.

Moisés Escamilla May (45), også kjent som «El Gordo May» ble regnet som en svært farlig innsatt. Han sonet en straff på 37 års fengsel i høyrisikofengselet i Puente Grande. May var blant annet dømt for organisert kriminalitet og ulovlig våpenbesittelse, skriver BBC.

I 2008 skal han ha halshogd 12 mennesker i et voldsomt narkooppgjør. Han ble senere arrestert sammen med åtte andre gjengmedlemmer i nærheten av sin base i Cancun.

Fikk pusteproblemer



Moisés Escamilla May skal ha blitt smittet av coronaviruset under fengselsoppholdet i den vestlige delstaten Jalisco.

Han led ikke av noen sykdommer, men 6. mai begynte han å få symptomer på pusteproblemer, ifølge helsemyndighetene i Mexico. Dagen etter ble han sendt til sykehus hvor han senere døde.

45-åringen regnes som en av lederne av narkokartellet Los Zetas, en meksikansk kriminell gruppering som var en integrert del av Golf-kartellet. Etter hvert løsrev Los Zetas seg og ble en selvstendig gruppering i kampen om den lukrative narkotikatrafikken.



Metodene for å vinne narkokrigen er brutal og har kostet titusenvis av menneskeliv.

Kidnapping, utpressing, sexhandel, våpenhandel

Gruppen er kjent for å være en av de mest voldelige narkobandene i Mexico og var hovedleverandør av kokain i Cancún. Narkotikaen ble smuglet via sjøveien fra Mellom-Amerika til det populære badestedet.

I tillegg til narkotikahandel har Los Zetas også deltatt i kidnapping, utpressing, sexhandel og våpenhandel, skriver DailyMail.

Avhoppere fra sikkerhetsstyrkene

Moisés Escamilla May drev dessuten et nettverk av informanter som inkluderte medlemmer av den lokale politistyrken. Store deler av kartellets medlemmer er avhoppere fra de meksikanske sikkerhetsstyrkene.

Ifølge Worldometer er det mandag registrert drøyt 35.000 smittet med koronavirus i Mexico og nærmere 3.500 er døde. Men i landet med 126 millioner innbyggere er så lang kun 131.000 testet, og som i flere andre land er det grunn til å tro at det kan vært stor underrapportering av sykdomstilfeller og dødsfall.