Historien må skrives om: Homo Sapiens kom til Europa tidligere enn antatt

For omlag 300.000 år siden oppsto vår menneskeart Homo sapiens i Afrika. Funn peker mot at Homo sapiens utvandret derfra i flere omganger, før det fikk ordentlig fotfeste i Europa for rundt 40.000 år siden.

Det har i hvert fall vært den rådende oppfatningen.

Men beinfunn i en hule i Bulgaria kan føre til at historien må skrives om.

DNA-tester fra funnene gjort i Bacho Kiro-hulen daterer nemlig beinrestene til å være 47.000 år gamle, altså rundt 5000 år før man hittil har trodd at det moderne mennesket kom til Europa, skriver Sciencealert.

Bacho Kiro-hulen har lenge vært kjent for å være rik på funn fra den første perioden av steinalderen. På 1970-tallet fant man også menneskerester her, som senere gikk tapt, skriver forskerne i en studie om funnet publisert i Nature.

Blant de nye funnene er flere steinredskaper og gjenstander av bein fra 23 ulike dyrearter.

På den tiden da det moderne mennesket kom til Europa var store deler av kontinentet dekket av is, og neandertalerne levde i flokker det tynt befolkede sør. At Homo sapiens fikk fotfeste og bredte seg fra det østlige Europa og mot vest ble skjebnesvangert for neandertalerne, som til slutt bare hadde Gibraltar igjen, hvor de ifølge forskerne døde for omlag 39.000 år siden.

