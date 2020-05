Tenåringsjenta var trolig 15 eller 16 år gammel da hun døde en gang i det 17. egyptiske dynasti (fra rundt 1580 til 1550 f.Kr), skriver det populærvitenskapelige nettstedet Live Science.

Mumien av jenta ble funnet i gravområdet Draa Abul Naga like ved Luxor i forbindelse med utgravinger knyttet til et byggeprosjekt. Til tross for at mumiens tilstand var svært dårlig etter så lang tid, karakteriseres funnet likevel som oppsiktsvekkende.

Flere smykker



Sammen med mumien fant nemlig gruppen av egyptiske og spanske forskere flere vakre smykker i tillegg til et par skinnsko, lærballer og amuletter.

Smykkene inkluderer fire vakre halskjeder, hvorav det største målte hele 70 centimeter. Halskjedene består av glassperler og edelstener i tillegg til et par skarabeer.

To spiraløredobber var festet til ett av jentas ører og er trolig laget av kobber. En ring på jentas finger ser ut til å være skåret ut av bein, mens en annen ring er laget av metall med en blå glassperle festet med en snor.

Kan ha vært brukt til sport



Sandalene og lærballen var knytt sammen med en tråd, skriver Live Science, som siterer det egyptiske nettstedet Ahram Online.

– Sandalene er godt bevart, til tross for at de er 3600 år gamle. De var farget røde og hadde bilder av guden Bes, gudinnen Taweret, et par katter og en steinbukk inngravert, sier José Galán, direktør for utgravingen, til Live Science.

Basert på gamle tegninger funnet i gravkammer tror forskerne at lærballene som ble funnet har vært brukt av kvinner enten til sport eller koreografert dans.

Det har ikke kommet noen opplysninger om hvem tenåringsjenta var.

Trekisten hun ble funnet i var 1,75 centimeter lang og 33 centimerter bred.