Har du noen gang lurt på hvordan et menneske som levde for flere tusen år siden hørtes ut?

Hvis dette er et spørsmål du kjenner deg igjen i, vil du kanskje bli gira over et pussig forskningsprosjekt fra Storbritannia.

Ved hjelp av en CT-scanner, en 3D-printer og et kunstig strupehode, mener en forskergruppe at de kan gjenskape en stemme fra fortiden.

Den utvalgte er en egypter som levde rundt 1100 før Kristus, ved navn Nesyamun. Han var prest og skrivekyndig i et tempel ved Karnak, det store tempelanlegget ved Luxor i Egypt.

De store steinpilarene i tempelbyen til Amun-Ra i Karnak. (Illustrasjonsbilde: Kurohito/CC BY-SA 3.0)

Mumien av Nesyamun ble åpnet for første gang i 1824, og han har vært gjennom svært mange undersøkelser siden den gang.

Dette har gjort at forskerne har et godt bilde av helsa hans da han døde. Blant annet var han i midten av 50-årene, hadde utslitte tenner og en solid underkjeve, ifølge forskningsartikkelen som nå er publisert i tidsskriftet Scientific Reports.

Her har du en del av stemmeapparatet til Nesyamun, gjenskapt av en 3d-printer. Dimensjonene er like som i virkeligheten, og modellen er koblet til et kunstig strupehode. (Bilde: David Howard)

Men takket være en vellykket mumifisering er Nesyamun svært godt bevart. Han er så godt bevart at forskerne nå har lyktes med å gjenskape munnhulen og deler av halsen - en kritisk del av apparatet som gjør oss i stand til å lage lyder med munnen.

Et kor av stemmer

Dette prosjektet kom sammen blant annet takket være forskeren David Howard, som er elektroingeniør og professor ved University of London.

David Howard har nemlig jobbet med et prosjekt som går ut på å lage et musikkinstrument basert på gjenskapninger av munnhulen til folk.

Instrumentet består av en modell av en ekte persons munnhule og deler av halsen - det som kalles vokaltrakt eller ansatsrør. Modellen blir koblet til en spesialbygget høyttaler: et kunstig strupehode som dytter lyd og luft gjennom modellen.

Han har satt sammen en demonstrasjon av dette instrumentet i en youtube-video du kan se – og høre – under.

I en epost til forskning.no forklarer Howard at arkeologen John Schofield ved Universitet i York lurte på om det gikk an å rekonstruere stemmeapparatet til et bevart menneske.

Howard forteller til forskning.no at de begynte å se etter et egnet prosjekt, for eksempel et menneske som ble funnet i en myr.

Folk som ligger i myrer kan være svært godt bevart, men det viste seg altså at den egyptiske presten Nesyamun var en god kandidat.

CT-scan

Basert på en CT-scan av mumien, kunne forskerne finne ut de nøyaktige målene for mumie-vokaltrakten.

Det er disse dimensjonene som gjør hver menneskestemme unik, og dermed mener de å kunne lage en slags gjenskapning av stemmen hans.

Men den er begrenset. Tungen var ikke spesielt godt bevart, så de vet lite om hvordan den påvirket stemmen eller stemmebruken hans.

De kan heller ikke gjenskape hvordan han pratet. Dette krever at man vet hvordan vokaltrakten oppfører seg når Nesyamun snakket språket han brukte, ifølge forskningen.

De kan produsere en vokallyd, som egentlig reflekterer hvordan munnen og halsen til egypteren har blitt bevart.

Det er en kort lyd som demonstrerer systemet, som kan høres her:

Forskerne mener at dette kan være utgangspunktet for en helt spesiell måte å oppleve fortidens mennesker på, spesielt gjennom mulige utstillinger på museer.

Det blir spennende å se om dette kan føre til at vi får høre noen andre historiske skikkelser i framtiden.

Referanse: Howard mfl: Synthesis of a Vocal Sound from the 3,000 year old Mummy, Nesyamun ‘True of Voice’. Scientific reports, 2020. DOI: 10.1038/s41598-019-56316-y

Artikkelen ble først publisert av forskning.no.