– Britisk luftfart er inne i en «dødsspiral» og trenger umiddelbar støtte fra myndighetene til å redde arbeidsplasser, sier British Airline Pilots Association (Balpa) til The Independent.

Generalsekretær Brian Strutton i pilotforeningen har skrevet til finansminister Rishi Sunak og krevd gjeldsutsettelse og skattefritak til bransjen.

12.000 har allerede mistet jobben

Storbritannia har Europas travleste flyplass, men coronakrisen har lammet flytrafikken i, til og fra landet med omtrent 95 prosent. British Airways har varslet at 12.000 ansatte vil miste jobben, inkludert 30 prosent av sine piloter. De vurderer også å permanent legge ned basen sin på London Gatwick-flyplassen.

Andre piloter har godtatt store lønnskutt, opp mot 70 prosent ifølge fagforeningen. En avgjørelse som fagforeningen anklager flyselskaper for å utnytte situasjonen.

– Myndighetene har ikke anerkjent krisen i luftfarten og har ikke gjort nok for å forhindre det som nå skjer, en dødsspiral som ytterligere kan skade britisk luftfart, sier han.

I vannskorpa til coronakrisen gikk det regionale flyselskapet Flybe konkurs

Frykter opportunistiske angrep

De krever en støttepakke til bransjen og en bred plan for å hindre «opportunistiske angrep» på rettigheter og goder.

En talsperson for finansdepartementet i Storbritannia uttaler at luftfarten er viktig for den britiske økonomien og at selskaper allerede kan søke om bred økonomisk støtte.

– Vi vil fortsette å jobbe tett med sektoren og er villige til å vurdere situasjonen til individuelle firmaer, når alle de offentlige tilbudene og andre alternativer er vurdert, inkludert å hente kapital fra eksisterende investorer, heter det i uttalelsen.

Onsdag skal en offentlig transportkomité ha en høring om hvordan coronakrisen har påvirket luftfarten i landet. British Airways har fått mye kritikk for at de har takket nei til å bidra i høringen.