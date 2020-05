Japansk kjempeveps er observert i USA og Canada for første gang. Den hører ikke hjemme der. Det gir grunn til bekymring.

Japansk kjempeveps kan bli fire-fem centimeter lang, og den sprøyter inn en større dose gift ved stikk enn honningbier gjør. Et stikk kan være dødelig for dem som er allergisk, men gjentatte stikk kan også være dødelig for andre. I Japan dør cirka 40 mennesker i året etter stikk av kjempevepsen. I motsetning til andre bie- og stikkvepsarter, kan den japanske kjempevepsen stikke inntil flere ganger.