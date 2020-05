Urovekkende smittespredning i Vest-Sverige

– Vi ser en økt oppgang denne uka, og det er urovekkende, sier smittevernsoverlege Thomas Wahlberg i Västra Götaland.

2.459 har hittil fått påvist coronasmitte, og 209 er døde i regionen, som grenser til Østfold og inkluderer Göteborg.

Over 21.000 har hittil fått påvist coronasmitte og nærmere 2.586 var torsdag døde i Sverige, som dermed er oppe i 25,6 dødsfall per 100.000 innbyggere. Det er nesten sju ganger flere enn Norge, som har 3,8.

Tiltak og restriksjoner i Sverige: * Sverige har valgt en annen tilnærming til coronakrisen enn mange andre land, med mindre grad av nedstengninger og sosial distansering. Det siste gjelder kun for folk i risikogruppene. * Regjeringen har forbudt ansamlinger med flere enn 50 personer. * Barnehager og grunnskoler holdes åpne mens videregående elever får hjemmeundervisning. * Butikker og kjøpesentre bør begrense antall personer som er i lokalene på samme tid. De bør også ha alternative køløsninger eller anvise hvor lang avstand det skal være mellom kundene. * Idrettslag bør om mulig holde treninger og aktiviteter utendørs, utsette kamper og konkurranser, og begrense antall tilskuere. * Foreninger og organisasjoner bør om mulig utsette årsmøter og lignende dersom møtet krever at deltakerne treffes på samme sted. * Arbeidsgivere bør sørge for at ansatte og besøkende holder avstand, at ansatte jobber hjemmefra og unngår unødvendige reiser dersom det er mulig. * I kollektivtrafikk og allmenne transportmidler bør antall reisende begrenses og antallet turer tilpasses slik at man unngår trengsel. * Myndighetene oppfordrer til å begrense fritidsreiser.

Få restriksjoner

Sverge har innført langt færre restriktive tiltak enn de fleste andre land for å bekjempe smittespredning, og både skoler, utesteder og butikker er åpne.

Helsemyndighetene mener informasjon og oppfordring om å holde sosial distanse er nok, noe de har høstet kritikk for.

Matematikkprofessor Tom Britton ved Stockholms universitet og professor i teoretisk biologi ved Linköpings universitet, Uno Wennergren, har hver for seg regnet ut hvor mange svensker som trolig vil dø etter å ha blitt coronasmittet. Minst 8.000 og kanskje opptil 20.000, er deres konklusjon.

Tiltak og restriksjoner i Norge: * Alle barnehager, grunnskoler, videregående skoler og andre utdanningsinstitusjoner ble stenget. Barnehager og skoler må imidlertid sørge for et tilbud for barn av helsepersonell og andre som jobber i kritiske samfunnsfunksjoner. Barnehagene åpnet igjen 20. april, og barneskolens 1. til 4. trinn startet opp 27. april. * Folk som oppholder seg sammen over lengre tid (f.eks. på arbeidsplass), skal holde to meters avstand, og det er ikke lov å samles mer enn fem personer utendørs. * Alle som har vært i utlandet, må holde seg hjemme i karantene i 14 dager. * Helsepersonell får ikke lov til å reise utenlands. * Alle fritidsreiser frarådes. Fra 19. mars til 20. april var det ikke lov å overnatte på fritidseiendom utenfor bostedskommunen. * Folk oppfordres til å jobbe hjemmefra og unngå reiser som ikke er strengt nødvendige. * Det er innført adgangskontroll til helseinstitusjoner og sterk begrensning av besøk til institusjoner for eldre og andre sårbare grupper. * Alle kulturarrangementer (konserter, kino, teater mm) er avlyst eller stengt. * Buffeter forbys. Restauranter og utesteder må legge til rette for at besøkende kan holde minst én meters avstand mellom gjestene. * Oslo har innført forbud mot alkoholservering på barer og de restauranter som er åpne. * Alle treningssentre, svømmehaller og badeland stenges. Trening kan foregå i grupper på maksimum fem personer som holder to meters avstand mellom hverandre. * Virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, piercing og lignende ble stengt 12. mars men åpnet igjen 27. april. * Dagligvarebutikker får holde åpent. * Kollektivtilbudet opprettholdes for å sikre at alle som har samfunnskritiske funksjoner kommer seg på jobb.

Forsiktig anerkjennelse

Selv om Sveriges coronastrategi er omstridt, høster landet forsiktig anerkjennelse fra Mike Ryan, som leder kriseprogrammet til Verdens helseorganisasjon (WHO).

– Sverige representerer på mange måter en framtidig modell, dersom vi skal oppnå «en ny normaltilstand», svarte han på et spørsmål om den svenske strategien under en pressekonferanse onsdag.

– Det de har gjort annerledes, er at de virkelig, virkelig har stolt på at egne innbyggere ville holde sosial distanse, fortsatte Ryan, som også minnet om at Sverige har et godt utbygd helsevesen.

Lytter ikke til råd

Mange svensker retter seg imidlertid ikke etter helsemyndighetenes oppfordring om å bli hjemme, viser en fersk analyse av mobiltrafikken i landet, utført av Telia.

I forrige uke økte reisevirksomheten med 10 prosent, sammenlignet med uka før, mens den i Västmanlands län økte med hele 25 prosent.

Alle bevegelser over 500 meter blir registrert, og i Stockholm virker det nå som om stadig flere drar på jobben, i stedet for å jobbe hjemmefra, ifølge Telia.

