Russland så lenge ut til å klare å stå godt i mot coronapandemien. Ifølge offisielle tall hadde kun 495 personer fått påvist coronasmitte for en måned siden. Tallet var da på samme nivå som Island, hvilket var bemerkelsesverdig lavt for en nasjon med 145 millioner mennesker og med en lang grense mot Kina.

Russiske myndigheter bedyret den gang at de lave tallene skyldtes gode og strenge tiltak og tidlig stengte grenser. Putin ville fremstå som en mann med kontroll.

Tirsdag morgen er coronasituasjonen langt mer dyster i landet. 87.000 smittede og 794 døde sier de offisielle tallene. Og misnøyen mot Putin og landets ledere er økende.

Med en oljepris på bunnivå, en arbeidsledighet som fryktes å bli tredoblet og en pandemi som fører til konkurser og en avstengning av samfunnet er Vladimir Putin inne i en av sine vanskeligste perioder som president.

Ifølge en fersk måling fra det uavhengige meningsmålingsinstituttet Levada har Putin nå en oppslutning på 63 prosent, hvilket er den laveste oppslutningen siden 2013, skriver NRK som siterer Reuters.

På spørsmål der russerne blir bedt om å rangere sine ledere uten at noen navn blir nevnt, kommer presidenten langt dårligere ut, med en oppslutning på rundt 30 prosent.

Kritikere og analytikere spør nå om Putins regime også kan bli offer for coronaens svøpe.

Verst tenkelige tidspunkt



Pandemien kunne ikke truffet på et dårligere tidspunkt for Kreml og for presidenten som har stabilitet og kontroll som høyeste mål.



Et økende antall russere snakker åpent om at russiske myndigheter lyver om coronatallene, og at de faktiske tallene er langt høyere enn det som blir offentliggjort.

Blant annet anklages myndighetene for å kamuflere coronadødsfall som lungebetennelse, etter en plutselig økning på 37 prosent i lungebetennelse-relaterte dødsfall, skriver Daily Mail.

– Regjeringen lyver åpenlyst, sier Anastasia Vasiljeva, øyenlege og president i en legeforening.

I april ble hun pågrepet av politiet etter å ha avdekket svakheter med landets coronaberedskap og kritisert tiltakene. Begrunnelsen for pågripelsen var at hun brøt reiserestriksjonene da hun skulle levere nødvendig utstyr til et sykehus. Hun ble løslatt etter få timer.

Mangler utstyr



Ifølge rapporter er det et skrikende behov for utstyr ved flere sykehus i landet, og helsearbeidere har blitt bedt om å jobbe uten beskyttelse. På et av sykehusene i St. Petersburg har 50 av de ansatte ha fått påvist smitte av Covid-19, skriver lokalavisen Fontanka.

Rapporter om pasienter som ligger i sykehuskorridorer og om leger som slutter på grunn av dårlig lønn, overarbeid og mangel på utstyr er økende.

Sykehusene trenger respiratorer og verneutstyr i arbeidet med å behandle coronapasientene, men ifølge Moscow Times er dette svært vanskelig å få tak i ettersom rike oligarker har sikret seg flere av disse til sine familier.

– Putin bryr seg ikke om tap av liv, han er bare redd for å tape makt, uttrykker sjakk-legenden og Putin-fienden Garry Kasparov, ifølge Daily Mail.

Kritikken har også kommet fra næringslivet, der eiere av småbedrifter ikke mener den økonomiske redningspakken er god nok. De klager også over at redningspakkene først og fremst ser ut til å være rettet mot større bedrifter, mange styrt av rike oligarker med tette bånd til Kreml.

Rammer seiersparade og folkeavstemning



Den 26. mars ble kafeer, barer og restauranter i landet stengt etter ordre fra Putin. Siden da har de forblitt stengte.

Også den planlagte seiersparaden den 9. mai, for å markere at det er 75 år siden seieren over nazismen under 2. verdenskrig, har blitt avlyst. Den enorme, årlige militærparaden ble bare arrangert fire ganger under sovjettiden, men har blitt en stor og årviss markering etter Putin. Analytikere sier at ved å assosiere seg med seierherrene fra andre verdenskrig, sikres dagens myndigheter legitimitet.

At seiersparaden må utsettes, faller trolig Putin tungt for brystet.

En folkeavstemning om reformer som ville gitt Putin mulighet til å stille til valg og potensielt sitte ved makten fram til 2036 skulle egentlig vært holdt den 22. april, men har også blitt utsatt på grunn av pandemien.

– Alle planene hans har blitt rammet av Covid-19, sier James Nixey, Russland-ekspert i den britiske tankesmien Chatham House til Daily Mail.

– Situasjonen ville vært utfordrende for en hver kompentent regjering, og den russiske regjeringen kan ikke kalles kompetent.

Ifølge Nixey er hovedmålet til Putins regime å opprettholde makten.

– Jeg kan ikke si at dette markerer slutten på dette, men det fremskynder slutten, sier han.

