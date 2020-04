Det startet så fint 12. mars da den norske kapteinen gikk om bord i cruiseskipet «Artania», som da lå til kai i Sydney i Australia. Herfra skulle skipet reise verden rundt med over 400 passasjerer om bord.

Skipet startet på sitt omfattende cruise den 21. desember i fjor. Da var coronaviruset nettopp oppdaget i Wuhan i Kina. Seilasen skulle vare i 137 dager.

«Artania» ble sjøsatt i 1984 med prinsesse Diana som gudmor. Cruiseskipet har åtte dekk med kapasitet til 1.200 mennesker fordelt på 600 lugarer.

Om bord finnes det blant annet flere svømmebasseng, restauranter og kino. Skipet har vært drevet av det tyske reisebyrået Phoenix Travel siden 2011.

Skjebnesvangert valg



Samtidig med at tromsøværingen Morten Hansen overtok kommandoen over skipet, ble det ene landet etter det andre stengt ned. Det samme skjedde med havnene skipet etter planen skulle besøke.

Dermed måtte Morten Hansen ta et valg, som skulle vise seg å bli skjebnesvangert. Han styrte «Artania» tilbake til Sidney og ble liggende der i påvente av en nærmere avklaring.

Kaptein Morten Hansen har vært i hardt vær. Foto: Kapitän Morten Hansen Fanseite

Samtidig kom 600 nye passasjerer om bord. De fleste av disse var tyske statsborgere. Dermed var antall passasjerer mer enn fordoblet. Da cruiseskipet igjen la fra kai, var antall passasjerer kommet opp i 1.000.

Morten Hansen satte deretter kursen mot Fremantle, en havneby i Vest-Australia, om lag 19 kilometer sørvest av delstatshovedstaden Perth. Her skulle skipet etter planen fylle drivstoff før det fortsatte over Det indiske hav til Afrika, Suez-kanalen og videre til Europa.

Virusutbrudd i åpent hav



Men det varte ikke lenge før kapteinen oppdaget at ikke alt var som det skulle. Underveis ble flere av passasjerene og mannskapet febersyke. Sannsynligvis var smitten kommet om bord med noen av de påstigende passasjerene i Sydney.

– Det var klart at det var fatalt å gjøre et passasjerbytte på flere hundre mennesker. Vi hadde ingen garantier for at det skulle gå bra, forteller kaptein Hansen til NRK.

I havnebyen Fremantle ble skipet etter hvert evakuert og flere passasjerer ble innlagt på sykehus. To av disse døde, mens to besetningsmedlemmer også omkom, blant disse en nær venn av kapteinen. Alle mistet livet etter å ha blitt smittet og syke av coronavirus.

Innesperret i 14 dager alene på lugar



Selv satt Morten Hansen innesperret alene i sin egen lugar i to uker, og ble overvåket av både kamera og sikkerhetspersonell. Maten ble levert i poser utenfor lugaren.

Samtidig vendte innbyggerne i byen seg mot cruiseskipets ledelse og anklaget passasjerene for å sette det lokale sykehuset under press.

Tre uker senere ble hundrevis av turister og deler av mannskapet om bord sendt hjem til sine hjemland i Europa med charterfly.

Det hører også med til historien at to av besetningsmedlemmene giftet seg da skipet lå til kai i Fremantle, skriver reisenettstedet thepointsguy.com.

– Det var et sterkt øyeblikk

Da skipet forlot Fremantle ble skipet vinket av gårde av fremmøtte i havnen. Om bord er det nå kun åtte passasjerer og et mannskap på 75.

Da skipet la fra kai, ble kapteinen rørt. Stemningen hadde snudd etter at den norske kapteinen la ut en video på sosiale medier for å takke befolkningen.

– Det var til å få tårer i øynene av. Det var et sterkt øyeblikk. Et symbol på at nestekjærlighet eksisterer. Vi er bare mennesker og må nå stå sammen i denne situasjonen, forteller kapteinen til NRK.

Ett av de siste operative cruiseskipene



«Artania» er nå et av de siste cruiseskipene i verden som fremdeles er operativt med passasjerer om bord. I tillegg har cruiseskipene MSC Cruises, Costa Cruises og Princess Cruises hatt store utfordringer med smitte om bord, men er nå i havn.

«Artania» skal innom Indonesia og Filippinene for å sette av mannskap før det igjen setter kursen mot hjemhavnen Bremerhaven i Tyskland.

Da kan det bli lenge til neste gang skipet igjen legger ut på langtur.

VIDEO: Cruise-drømmen gikk i vasken – da tok pensjonistene saken i egne hender