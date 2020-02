Frykter Wuhan-virus på cruiseskip – 7000 er fanget om bord

25. januar ankom et kinesisk par fra Hong Kong til Italia via Milan's Malpensa Airport, derfra reiste de til Savona tidligere denne uken hvor de gikk om bord på cruiseskipet «Costa Smeralda». Planen var å nyte noen dagers avslappende cruise i Middelhavet, men freden ble brutt da de begynte å utvikle feber og fikk pustebesvær – begge er symptomer som kobles til det dødelige Wuhan-viruset.

Italienske medier melder at paret for tiden holdes isolert i skipets sykehusavdeling. Der blir de testet og fulgt nøye opp av eksperter fra Romas Spallanzani Hospital som spesialiserer seg på smittsomme virus og sykdommer.

7.000 passasjerer



Cruiseskipet, som er eid av Costa Crociere, ligger for tiden ankret like utenfor italienske Civitavecchia, Romas viktigste havneby og sentralt utgangspunkt for passasjertrafikken på Sardinia. De øvrige 7000 passasjerer og mannskap har forbud mot å kunne forlate skipet mens det ligger i karantene.

Skipet og dets passasjerer kan bli tunget til å ligge i isolasjon i opptil to uker.

– Situasjonen for det mistenkte tilfellet av Wuhan-virus i havnen i Civitavecchia er under nøye kontroll av alle involverte instanser, inkludert kommunen, forsikrer byens ordfører Ernesto Tedesco i en uttalelse.

Nytt krisemøte



Verdens helseorganisasjon (WHO) avholder torsdag et nytt møte for å avgjøre om det skal erklæres en internasjonal helsekrise som følge av Wuhan-viruset, som hittil har tatt 170 liv i Kina.

Ifølge kinesiske myndigheter er over 7.700 mennesker nå smittet. Antallet smittede har økt rekordfort de siste dagene.

Viruset antas å ha sin opprinnelse i den kinesiske storbyen Wuhan. Samtidig er det registrert smitte i en rekke andre naboland, i Australia, USA og Canada