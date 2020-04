Advarer svenskene: – Tro ikke et øyeblikk at vi er kommet gjennom krisen

Tidligere i dag bekreftet byrådsleder Raymond Johansen (Ap) overfor NRK at Oslo kommune vil komme til å heve skjenkeforbudet som ble innført 21. mars.

I første omgang vil steder som også serverer mat, få åpne. Deretter skal barer og puber følge etter. Det betyr at det i løpet av mai vil bli mulig å ta en utepils i sola i hovedstaden etter at kommunen innførte skjenkeforbud for en måned siden.

Går vi over grensen til Sverige er situasjonen imidlertid en ganske annen. Forrige helg tikket det inn både meldinger, videoer og bilder av folk som stimlet sammen i store grupper, blant annet virket nattelivet i Stockholm til å pulsere som om det ikke var noe som het corona.

Men dette kan det nå bli en stopper for.

– Ikke tiden for å slappe av

Under onsdagens pressekonferanse var det dystre tall som ble lagt frem: 536 ligger på intensivavdeling, og trykket er spesielt sterkt i Stockholm. 1937 personer er per nå meldt døde, bare det siste døgnet er det registrert en økning på 172.

Statsminister Stefan Löfven var tydelig på at coronafaren på langt nær er over.

– Dette er ikke tiden for å slappe av. Tro ikke et øyeblikk at vi er kommet gjennom krisen, sa Löfven som samtidig gjorde det klart at det er uaktuelt å lette på restriksjonene som til nå er blitt iverksatt.

– Tvert om er regjeringen klar for å kunne fatte ytterligere beslutninger, fortsatte han.

Folk nyter mat og drikke på en utendørsrestaurant i Stockholm, bildet er tatt 20. april. Foto: AP/Anders Wiklund/TT News Agency

Statsministeren har foreløpig ikke kommet med noen nye tiltak, men han gjentok at folk måtte følge de anbefalinger som allerede er blitt gitt: Vaske hendene, holde avstand og holde seg hjemme dersom man er syk.

– Situasjonen er alvorlig. Vi har fortsatt kapasitet i helsetjenesten, men situasjonen er anstrengt.

Må tenke måneder, ikke uker

Under pressekonferansen sa Löfven blant annet at alle som gjerne skulle ha sett både barn og barnebarn, må innstille seg på at de må regne med å vente en god stund til.

– Jeg tror det vil ta ganske lang tid før vi kan slappe av på den beskyttelsen som våre eldre trenger. Det ligger nok et antall måneder fremover i tid, sa en alvorlig statsminister.

De svenske smittevernmyndighetene har tidligere kommet med sterke oppfordringer til å holde avstand, men på samme tid har utesteder og kafeer fremdeles lov til å holde åpent og servere gjestene både mat og drikke så lenge dette ikke skjer over disk.

Underveis i onsdagens pressekonferanse rettet Löfven pekefingeren mot eiere av utesteder og restauranter og var tydelig på at det vil kunne komme inspeksjoner. Dersom regler ikke blir overholdt, vil de risikere å måtte stenge.

– Så langt har et over hengende flertall av befolkningen tatt ansvar og gjort det mulig for helsevesenet å kunne oppfylle sitt oppdrag, men dette er ikke tiden for å slappe av. Jeg vet at dette er en tøff tid, fortsatte han.

– Vi kan ikke si en dato. Tenk ikke uker, men måneder. Det gjelder også om det er fint vær. Sammen klarer vi av dette.

En annerledes vår

Den siste uken har våren vist seg fra en strålende og ikke minst varm side i Sør-Norge. Dette har gjort at mange har benyttet muligheten til å komme seg ut og nyte sola, og det samme er tilfellet i store deler av vårt naboland. Men Löfven påpekte at denne våren ikke vil bli slik man har vært vant til tidligere.

– Det er ikke antallet soltimer som skal avgjøre om man hører på myndighetenes råd, sa Löfven og viste til at folk ikke får samle seg på Valborgsnatten, første mai eller de andre helligdagene som faller i maimåned.

Slik så fjorårets Valborgsnatten ut i Stockholm. I år blir det annerledes, i alle fall om statsminister Löfven får det som han ønsker. Foto: Reuters / TT News Agency / Jessica Gow

Her hjemme i Norge har 17. mai-general og kulturminister Abid Raja (V) gitt beskjed om at smittevernreglene også må overholdes på nasjonaldagen. Dette medfører at de tradisjonsrike barnetogene blir avlyst over hele landet, samtidig som det heller ikke skal gjennomføres større arrangementer innendørs.

Forrige torsdag sa helsedirektør Bjørn Guldvog til avisa Dagen at fysiske samlinger på mellom 30 og 100 personer er usannsynlig i hele 2020.

