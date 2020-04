Trump gir ordre om å senke iranske fartøy

– Jeg har instruert USAs marine til å skyte ned og ødelegge enhver og samtlige iranske kanonbåter dersom de trakasserer amerikanske marinefartøy til havs, tvitrer Trump.

Ordren kommer én uke etter at elleve små kanonbåter fra Den iranske nasjonalgarden sirklet rundt flere amerikanske marinefartøy i internasjonalt farvann nord i Persiabukta. Den amerikanske marinen opplyste at ett av de iranske fartøyene skal ha vært mindre enn ti meter unna et kystvaktskip.

Hendelsen skal ha skjedd mens gruppen av amerikanske skip øvde i internasjonalt farvann. Skipene USS Paul Hamilton, USS Firebolt, USS Sirocco og USCGC Wrangell, Puller og Maui deltok i øvelsene. Årsaken til at Trump reagerer på hendelsen først nå, er det foreløpig ingen som har kunnet svare på.

Tydelig regelverk for strid



En tidligere forsvarsoffiser som Politico har snakket med, forteller at det ville være en betydelig endring av stridsreglementet dersom den amerikanske marinen beordres til å skyte mot iranske fartøyer.

– Den amerikanske marinen har tydelige regler for strid som er utstedt av kommandokjeden og som er nøye gjennomgått for å sikre at de er i samsvar med alle gjeldende havrettslover og væpnede konflikter, sier Michael Mulroy som fungerte som Pentagons politiske sjef i Midtøsten frem til desember.

– Eventuelle iranske handlinger som direkte truer våre marinefartøyer og deres mannskap, vil bli tatt hånd i henhold til stridsreglementet, fortsetter han.

Til Politico legger Mulroy raskt til at USA ikke har definert trakassering som en «direkte trussel».

– Ellers ville vi ha skutt på mange russiske fly, bemerket han og henviser til de mange hendelsene der russiske fly er kommet tett inn på amerikanske fly.

Anspent forhold



Trump har gjentatte ganger gått hardt til verks mot Iran og kommet med en rekke trusler mot nasjonen. Spenningene mellom de to landene eskalerte kraftig i januar da USA drepte Irans nest mektigste embetsmann, general Qasem Soleimani.

En meningsmåling Ipsos utførte for ABC News i januar, viste at 56 prosent av de spurte amerikanerne mislikte måten Trump håndterer USAs forhold til Iran på, mens 43 prosent støttet presidentens politikk.

52 prosent mente også at det amerikanske attentatet på Soleimani hadde gjort USA mindre trygt, mens 25 prosent mente at det hadde gjort landet tryggere. 22 prosent trodde det ikke utgjorde noen forskjell.

73 prosent av de spurte var svært eller noe bekymret for at Trumps Iran-politikk vil ende med krig, mens 27 prosent svarte at de ikke var svært eller noe bekymret for dette.

