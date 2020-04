Florida gjenåpner strender: Folkemengder strømmer til

I henhold til planen må delstater og regioner oppfylle visse kriterier før strenge koronarestriksjoner gradvis kan oppheves.

* Den første forutsetningen er at antall rapporterte smittetilfeller må være nedadgående over en periode på to uker. I tillegg må et solid system for testing av helsearbeidere være på plass. Et av de andre kriteriene er at sykehusene må ha tilstrekkelig beskyttelsesutstyr, sengeplasser og respiratorer.

* Delstater og regioner som oppfyller disse kriteriene, kan begynne med «fase 1». Da kan kinoer, kirker og arenaer åpne hvis de iverksetter strenge smitteverntiltak. Ansatte kan komme tilbake på jobb i den grad det er mulig. Personer i risikogrupper må fortsatt holde seg hjemme, og ansamlinger av flere enn ti personer bør unngås hvis ikke tiltak er på plass for å unngå tett kontakt.

* Fortsetter smittekurven å synke i ytterligere to uker, er det mulig å gå over i fase 2. Her er det i større grad mulig å reise, og skoler og barnehager kan åpne. Utesteder kan åpne, men bør iverksette tiltak for å hindre smitte. Ansamlinger med flere enn 50 personer bør unngås hvis ikke tiltak er på plass for å unngå tett kontakt.

* Fase 3 forutsetter ytterligere to uker der antall rapporterte smittetilfeller er nedadgående. Da kan også mer sårbare personer oppholde seg ute. Besøk på sykehus og sykehjem tillates. På arbeidsplasser kan ansatte i større grad oppføre seg som normalt.

Kilde: AP.