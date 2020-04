Japaner etterlyses for drapet på norske Nerid (30)

Det er laotiske politimyndigheter som har etterlyst mannen gjennom Interpol. Ifølge familien var han Høiness’ kjæreste og at de hadde møttes i landet. Hun skal ifølge familien ha blitt funnet mishandlet, drept og dumpet i jungelen 24. januar.

Familien har uttalt seg til Dagbladet og fortalt at kjæresten har påstått at hun tok sitt eget liv, men at dette ikke stemmer overens med konklusjonene i de to obduksjonene som er tatt av henne, i henholdsvis Laos og Norge.

Ogu «Hiro» Hiroyuki er ettersøkt verden rundt for drapet på norske Nerid Høiness i Laos.

Overfor Dagbladet har moren til Nerid Høiness gitt uttrykk for at hun er skuffet over Utenriksdepartementets håndtering av saken og at de har fått mangelfull informasjon fra UD.

– I saker der det kan ligge en kriminell handling bak en norsk borgers dødsfall i utlandet, er det myndighetene i landet hvor den kriminelle handlingen finner sted, som er ansvarlig for etterforskning og straffeforfølgning. I denne saken er det laotiske myndigheter som har dette ansvaret, skriver Ane Haavardsdatter Lunde i en uttalelse fra UD til VG.

Kripos sier de har samlet vesentlig informasjon fra Norge om saken til Laos og at de ikke har fått ønsker fra politiet i Laos om ytterligere bistand fra norsk politi.