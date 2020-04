Naboene i byen Jupiter i Florida ble mistenksomme da de 23. mars fikk tekstmeldinger fra Gretchen Anthony (51), der hun tilsynelatende meldte at hun hadde blitt påvist med coronaviruset og hadde vært på sykehus, men nå ble holdt tilbake av det amerikanske folkehelse- og smitteverninstituttet (CDC). Siden hørte de aldri noe mer fra henne og etter to dager ble de så skeptiske til tekstmeldingen at de ringte politiet.

Ifølge politirapportene som er gjengitt av flere amerikanske medier, så hadde Gretchen ikke vært innlagt ved noen av sykehusene i regionen. Hun var ingen steder å finne, og bilen hennes sto etterlatt ved en parkeringsplass i nærheten av sykehuset hun tilsynelatende skulle være innlagt på, med vesken hennes fortsatt i bilen.

Endret adferd på sosiale medier

En annen nabo hadde bemerket seg at hun de siste dagene hadde endret adferd på sosiale medier og endret språkbruk i meldinger hun vanligvis ikke brukte. Naboen synes meldingene lignet mer på språkbruken til hennes fraseparerte ektemann (48).

Dagen etter kom det meldinger fra de samme naboene som hadde fått meldinger fra Gretchen der hun tilsynelatende meldte at hun var satt på respirator ved et større sykehus. Da politiet kontaktet sykehuset, var hun ikke registrert der. Hennes forsikringsselskap hadde heller ikke fått noen melding om at hun trengte medisinsk hjelp den siste tiden. Hun hadde ikke vært på sykehus siden 2008.

Grufullt skrik

Da politiet forhørte seg med andre naboer fikk de raskt vite at det noen dager i forveien hadde kommet et grufullt skrik fra leiligheten hennes. Ektemannens bil var også sett parkert i oppkjørselen.

I leiligheten fant politiet håndklær og små blodrester som tyder på at det har blitt gjort forsøk på å skjule et drap. Hele gulvet i garasjen var vasket med blekemidler dager i forveien.

Politiet gikk da ut med en savnetmelding der de mistenkte at kvinnen var drept og den fraseparerte ektemannen var hovedmistenkte.

Han ble pågrepet to uker senere i delstaten New Mexico og er nå siktet for drap og venter på å bli overført til politiet i Florida. Liket av Gretchen er fortsatt ikke funnet.