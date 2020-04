Russland sendte i mars nødhjelpsutstyr og personell til hardt rammede Italia for å bistå landet som på det tidspunktet var verdens hardest rammede land av coronaviruset. Den ble da på folkemunne kaldt «From Russia with Love».

President Vladimir Putin har problemer på hjemmebane med en kraftig økning i coronasmittede i Russland. Men heller ikke i Italia står den russiske innsatsen høyt i kurs. Foto: NTB scanpix

Kort tid senere kom det anklager om at størsteparten av dette utstyret var ubrukelig og at en andel av personene som ble sendt til å hjelpe kun var der for å spionere, melder Moscow Times.

Disse beskyldningene har Kreml avfeid som «falske nyheter fra den kalde krigens dager».

Fristet med penger for skryt

Nå har italienske La Republicca fått nyss i en ny pinlig russisk PR-blemme. Via tjenesten WhatsApp skal russere bosatt i Italia ha tilbudt italienere 200 euro, tilsvarende drøye 2200 norske kroner, for å bidra i en takke-video, som tilsynelatende skal være laget av russere som bor og studerer i landet.

«De trenger 15 italienere som sier noe bra om russisk humanitært arbeid», står det i en av meldingene, ifølge avisen.

En anonym italiener sier til avisen at folk som lager og sender en kort video eller tekst der de takker Russland, kan få fra 20 euro og opp til 200 euro.

Russland avviser

Den russiske ambassaden i Roma sier de ikke kjenner til noe penge-oppfordringer og sier de får hundrevis av oppriktige meldinger fra italienere som takker for innsatsen. Ambassaden kaller artikkelen fra La Republicca «en provokasjon fra forfalskere», ifølge Moscow Times.

Dette skjer bare dager etter at BBC Russia meldte at italienere som har fått mye oppmerksomhet i russisk media ved å spille den russiske nasjonalsangen eller vinke med russiske flagg, har enten familie eller finansielle koblinger til landet.

Italia er fortsatt blant de hardest rammede landene i verden med 160.000 smittede og over 20.000 dødsfall som følge av viruset. Kun USA har flere døde.