Antallet bekreftede tilfeller av coronasmitte har økt med over 2.500, et byks på 16 prosent fra søndag til mandag, til over 18.300.

Nesten to tredeler av tilfellene er i Moskva, som nylig strammet inn smitteverntiltakene ytterligere. Snart kreves det spesielle tillatelser for å reise rundt i landets hovedstad og største by.

Russland har hittil rapportert om 150 coronarelaterte dødsfall, et relativt lavt antall i et europeisk land med over 140 millioner innbyggere.

Verst tenkelige

Men koronasituasjonen i landet «går ikke bedre», sa Putin mandag til statlige medier.

Russlands president Vladimir Putin. Foto: Alexei Druzhinin / Sputnik / Kremlin Pool Photo /AP/ NTB scanpix Foto: NTB scanpix

Putin krever at offentlige instanser gir ham daglige rapporter og prognoser om situasjonen, ettersom landet er nødt til å forberede seg på det verst tenkelige scenario.

Presidenten sier at det russiske militæret kan bli involvert i ytterligere tiltak i kampen mot viruset, for eksempel i form av bistand fra militært helsepersonell.

Fulle sykehus

Over 140.000 mennesker rundt om i landet var mandag til medisinsk observasjon på grunn av mistanke om at de kan ha blitt smittet av viruset, ifølge en føderal rapporteringstjeneste.

Samtidig melder sykehusene i Moskva og St. Petersburg at de er overveldet av pasienter.

Fakta om coronapandemien – Mer enn 1,8 millioner mennesker er bekreftet smittet * 1.861.672 personer i 210 land og territorier har fått påvist smitte av coronaviruset. * 114.980 (6,2 prosent) av de registrert smittede er døde. * 431.536 (23,2 prosent) av de registrert smittede er friskmeldt. * Tilstanden for 50.649 (3,9 prosent av dem som fortsatt har viruset i kroppen) er alvorlig eller kritisk. Disse landene er hardest rammet, rangert etter antall døde: * USA: 560.433 smittet, 22.115 døde, 32.634 friskmeldt. * Italia: 156.363 smittet, 19.899 døde, 34.211 friskmeldt. * Spania: 169.496 smittet, 17.489 døde, 64.727 friskmeldt. * Frankrike: 132.591 smittet, 14.393 døde, 27.186 friskmeldt. * Storbritannia: 84.279 smittet, 10.612 døde, 344 friskmeldt. * Iran: 71.686 smittet, 4.474 døde, 43.894 friskmeldt. * Belgia: 30.589 smittet, 3.903 døde, 6.707 friskmeldt. * Kina: 82.160 smittet, 3.341 døde, 77.663 friskmeldt. * Tyskland: 127.854 smittet, 3.022 døde, 64.300 friskmeldt. * Nederland: 25.587 smittet, 2.737 døde, 250 friskmeldt. * Brasil: 22.318 smittet, 1.230 døde, 173 friskmeldt. * Tyrkia: 56.956 smittet, 1.198 døde, 3.446 friskmeldt. * Sveits: 25.449 smittet, 1.115 døde, 12.700 friskmeldt * I Norge er 6.489 smittet (128 døde), i Sverige er 10.483 smittet (899 døde), i Danmark er 6.174 smittet (273 døde), i Finland er 3.064 smittet (56 døde) og på Island 1.701 smittet (8 døde). Kilde: Worldometers, FHI, NTB

– Det er en enorm tilstrømming av pasienter, sa Kreml-talsmann Dmitrij Peskov på russisk TV.

Antallet pasienter som er innlagt på sykehus med lungebetennelse i hovedstaden, er dessuten doblet til 5.500 den siste uka

Digitale passersedler

Antallet påviste smittetilfeller har økt med over 560 prosent i Russland siden 1. april, og myndighetene venter en ytterligere økning i de kommende uker.

Putin sa forrige uke at russere ikke har noe annet valg enn å isolere seg selv for å hindre spredning av sykdommen.

Moskva innførte restriksjonene for to uker siden. De fleste av Russlands regioner har fulgt etter, innført strenge karanteneregler og rådet folk til å holde seg hjemme med mindre de absolutt må ut.

Folk i Moskva får bare lov til å forlate sine hjem for å kjøpe mat og medisiner eller lufte hunden innen en radius på 100 meter. Bare de som har arbeid som regnes som helt nødvendig, får gå på jobb.

Det har vært lov å kjøre privatbil, men fra onsdag må man ha tillatelse. Myndighetene opplyste mandag at de allerede har utstedt 800.000 digitale passersedler til formålet.