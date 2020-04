Forrige vulkanutbrudd pågikk i 300 år – nå ulmer det igjen under overflaten

Sist gang det braket løs her, med aske og lava, var i år 1240. Inntil det året hadde det vært mer eller mindre sammenhengende utbrudd i samme område fra midten av 900-tallet, altså i nærmere 300 år, ifølge historiske data.

Mer enn 800 år senere er det tegn som tyder på at den gamle kjempen er i ferd med å våkne til liv, skriver The Guardian.

De siste tre månedene har forskere registrert mer enn 8.000 mindre skjelv på halvøya. Det kan være et viktig forvarsel om at noe stort er på gang.

– Må være på vakt og klare til å evakuere

En sky av aske og damp, og rødglødende lava flyter nedover fjellsiden, etter at Islands berømte vulkan Hekla hadde sitt første alvorlige utbrudd på mange år i februar 2000. Foto: Sigurgeir Jonasson, Nordfoto/SCANPIX Foto: Sigurgeir Jonasson / NTB scanpix

– Det ser ut til at denne regionen våkner, etter å ha vært relativt inaktiv i mange århundrer. Folk på Reykjanes-halvøya, og deres etterkommere i flere generasjoner, kan være nødt til å være på vakt og klare til å evakuere, sier vulkanolog ved Lancaster University, Dave McGarvie.

Reykjanes er om lag 50 kilometer lang og 25 kilometer bred, og ligger sørvest for hovedstaden Reykjavík, cirka 15 kilometer fra landets hovedflyplass Keflavik.

På halvøya finnes 30 større vulkaner, omlag 700 kratere, svovelkilder og mange varme kilder, blant annet den populære turistattraksjonen Den Blå Lagune.

Flyplassen kan bli dekket av tykk aske

Under overflaten bærer halvøya preg av aktiv vulkansk aktivitet med store lavafelt. Men i motsetning til typiske islandske vulkaner, som har en tendens til å våkne i noen år og deretter gå i dvale, ser det ut til at dette området kan ha utbrudd som slås av og på i perioder på opptil 300 år.

Dersom en lignende serie med utbrudd skulle skje i dag, ville rullebanene på flyplassen i Keflavík bli dekket av et to centimeter tykt lag av aske og midlertidig stoppet alle flyvninger, ifølge beregninger Island GeoSurvey har gjort.

Det verste scenariet

Island har en høy konsentrasjon av aktive vulkaner på grunn av unike geologiske forhold. Øya har rundt 130 vulkanske fjell, hvorav 18 har hatt utbrudd siden bosetningen av Island begynte. I løpet av de siste 500 år har Islands vulkaner trolig stått for 1/3 av den totale produksjonen av lava på kloden, ifølge Wikipedia.

– Det verste scenariet er hvis lava strømmer mot byen Grindavík. Det er også annen viktig infrastruktur i nærheten, inkludert et geotermisk kraftverk. Vannforsyning og veier kan være i faresonen , inkludert veien mellom Reykjavík og Keflavík flyplass, sier Kristín Jónsdóttir ved Islands meteorologiske institutt.

Også i Norge overvåkes situasjonen på Island nøye. Ved Institutt for geovitenskap på Universitetet i Bergen, viser professor Lars Ottermöller til observasjoner som tyder på at noe stort er i gjære.

– Det er tegn på at noe kan skje

Et stort vulkanutbrudd under isbreen Vatnajøkull ved Grimsfjell utløste full alarm på Island i desember 1998. En 10-15 kilometer høy søyle av damp og aske sto rett til værs. Scan-Foto: Mats Wibe Lund Foto: Mats Wibe Lund / NTB scanpix

– Mine islandske kolleger ser noe økt aktivitet i dette området. Landskapet har løftet seg ti centimeter, så det er tegn på at noe kan skje. Dersom noe slikt skjer i løpet av to til tre måneder, så er det signifikant. Vi må nok vente et halvt år, før vi vet om dette varsler et utbrudd, eller om det roer seg igjen , sier professoren til Aftenposten.

Geografisk har Island en beliggenhet på det som kalles den midtatlantiske ryggen, og under øya er det et varmepunkt. Island befinner seg på toppen av skillet mellom den eurasiske platen og den nordamerikanske platen.

Dette noe av forklaringen på den høye konsentrasjonen av vulkansk aktivitet på fastlandet, selv om det også er vulkansk aktivitet i havområdene utenfor Island.

