Erna Solberg forsvarer WHO på amerikansk TV

I intervjuet fortalte statsminister Erna Solberg om hvordan smittespredningen går i Norge og at skoler og barnehager vil åpne opp igjen etter påske. Samtidig ga hun en tydelig støtte til Verdens helseorganisasjon (WHO) som USAs president i to dager har kritisert for ikke å ha håndtert coronautbruddet på en god nok måte. Trump har truet med å trekke amerikansk støtte til organisasjonen.

VIDEO: Ernas tale til det norske folk: – Jeg forstår utålmodigheten

Under intervjuet med CNNs Christiane Amanpour sa Erna Solberg at hun er derimot av helt motsatt oppfatning som Trump.

– Jeg tror vi må bygge opp WHO slik at de i framtiden kan reagere enda raskere når en krise kommer. Dette er en pandemi som sprer seg over hele verden. Globale problemer må løses globalt og vi behøver samarbeid og ikke prøve å løse problemene hver for oss, sa Solberg.

Hun trakk fram at WHO etter utbruddet av ebola i Afrika har vært gjennom en endring og at organisasjonen i dag handler raskere og at den bidrar til at også fattigere land kan få et bedre helsevesen.

– Jeg syns ikke vi skal ha mindre global respons på en slik pandemi. Vi bør ha mer, sier Solberg.

VIDEO: WHO-sjefen etter Trump-kritikk: – Ikke politiser dette viruset