Det er flere uker siden leger på sykehus i Nord-Italia begynte å omtalte kampen mot coronaviruset med krigsterminologi, og ba resten av Europa å forberede seg på å bli fullstendig overveldet av viruset. Onsdag har mer enn 7.500 mennesker dødd av viruset i Italia, og sykehusene nord i landet er fullstendig overbelastet.

Nå begynner også andre land å erfare hvor hardt epidemien kan ramme helsevesenet.

Mer enn 30 helsearbeidere skal ha dødd av coronaviruset i Italia, Frankrike og Spania, melder New York Times.

Over 30 bare i Italia

I Italia alene kan det være over 30 leger som er døde, ifølge den svenske journalisten Jennifer Wegerup, som jobber i landet for SVT.

«Ja. dessverre. Mange eldre, familieleger. Høy smitte blant helsepersonell, i begynnelsen savnet man riktig utrustning og senere er det en teori at de som håndterer de aller sykeste dag ut og dag inn eksponeres veldig hardt» skriver hun på Twitter på spørsmål om det stemmer at 33 leger er døde kun i Italia.

De tre landene er hardest rammet av coronaviruset i Europa, og har til sammen nesten 150.000 smittetilfeller og mer enn 12.000 døde.

Jean-Paul Hamon, leder av en av Frankrikes største fagforeninger for leger, er selv smittet av viruset. Foto: Bertrand Guay / AFP

Ikke alle som har dødd i helsevesenet har jobbet på intensivavdelinger med å behandle corona-pasienter, ifølge avisen. Tre av de fem legene som har dødd av Covid-19 i Frankrike var allmennleger. Én var gynekolog.

– Landet var fullstendig uforberedt. Myndighetene kommer til å skylde oss en forklaring, sier Jean-Paul Hamon, leder av en av Frankrikes største fagforeninger for leger, til den franske TV-kanalen LCI.

Hamon er selv smittet av coronaviruset.

Beskjeden for to uker siden: – Det aller viktigste er å unngå smitte i helsevesenet

Midlertidig likhus på skøytebane

I Spania er situasjonen for sykehusansatte i ferd med å bli kritisk. Av landets rundt 40.000 med påvist coronasmitte, er cirka 5.400 medisinsk personell, ifølge helseministeren. I tillegg sitter tusenvis av andre helsearbeidere i karantene.

– Du er vant til å ta vare på andre, og nå blir du bedt om å bli hjemme og ta vare på deg selv, sier lege Marc Arnaiz (31) til New York Times.

Han har fått Covid-19, og ble trolig blitt smittet av en pasient.

Så langt har 3.445 personer dødd av viruset i landet. Spania har nylig gått forbi Kina, og har nå det nest høyeste corona-dødstallet i verden etter Italia.

I hovedstaden Madrid, som er episenteret for Spanias coronautbrudd, er det så mange som dør at myndighetene har etablert et midlertidig likhus på en skøytebane, rapporterer New York Times.

Kapasiteten på sykehusene i hovedstaden er sprengt, som følge av mangel på sykehussenger, medisinsk personell og utstyr.

– Redd for å ta med viruset hjem

Videoer fra sykehus i hovedstaden viser pasienter som ligger på tynne madrasser på korridoren og hoster, mens de venter på hjelp.

Videoen øverst i denne artikkelen er filmet på sykehuset Severo Ochoa i Madrid 25. mars, og viser overfylte korridorer og venteværelser med maskekledde pasienter. Flere sykesenger er plassert i korridorene.

Lege Luis Izquierdo jobber ved akuttavdelingen på sykehuset. Han sier til nyhetsbyrået AP at det er stor mangel på tester, utstyr og helsepersonell.

– Du er redd for deg selv. Du er redd for å ta med viruset hjem til familien også. Du må legge inn en ekstra innsats fordi pasientene er fordelt over så mange områder. Du kan ikke ta fridager, for det er ikke nok personell. Så vi må gå på jobb, og det blir færre og færre ansatte fordi flere blir syke. I tillegg er det et psykologisk aspekt ved at du må informere slektninger om at pasienter er døde. Familier får ikke besøke sine slektninger, sier han.

Nå forsøker Spania desperat å takle den akutte, medisinske situasjonen. Forrige uke lanserte myndigheten en plan om å hente inn 50.000 ekstra helsearbeidere ved å rekruttere fra alt fra medisinstudenter til pensjonerte leger.

Les også: Tre mulige forklaringer på hvorfor flere menn dør av coronaviruset

Artikkelen fortsetter under.

SE VIDEO: På innsiden av Italias hardest rammede sykehus.

299 sykehusansatte smittet i Norge

Foreløpig er det ikke kjent at norske helsearbeidere har dødd av coronaviruset, men flere er smittet.

Ifølge VGs live-oversikt er 3.077 nordmenn registrert smittet av coronaviruset onsdag kveld. 299 av disse er sykehusansatte, ifølge VG. Det betyr at nesten 10 prosent av de som har påvist Covid-19 i Norge, er ansatt ved sykehus. I tillegg er 7.183 sykehusansatte i øyeblikket i karantene. De fleste av disse tilhører helse Sør-øst.

Også Norge vil slite med å ha nok intensivplasser og sykehussenger til coronapasienter, dersom det blir et stort trykk.

En kartlegging og opptelling viser at det er 289 etablerte intensivplasser tilsammen i helseforetakene i dag. Videre har helseforetakene planer for utvidelse til 742 intensivplasser. Det kommer fram i et brev fra helseminister Bent Høie til Stortinget 19. mars, som Aftenposten har fått innsyn i.

– Hvis helsetjenesten i en ekstrem situasjon tar i bruk alt tilgjengelig utstyr og personell, rapporterer de regionale helseforetakene at de i en slik unntakssituasjon kan mobilisere 925 intensivplasser, sier Høie til avisen.

Det kan vise seg å være for lite. Ifølge en analyse Folkehelseinstituttet (FHI) la fram i går, kan det være behov for mellom 600-1.200 intensivplasser på èn gang når epidemien i Norge når toppen.

I telefonmøte mellom Høie og de fire regionale helseforetakene onsdag, ble foretakene bedt om å klargjøre seg for scenarioet fra FHI-analysen, og forberede økning av intensivkapasiteten, melder VG.

Les også: