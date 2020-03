Trumps kulldrøm smuldrer

– Vi har avsluttet krigen mot vakkert, rent kull, sa president Donald Trump under et velgermøte mens han ble hyllet for å ha trukket USA ut av Parisavtalen.

Men i Kentucky fikk kampen for det rene kullet en skrape i lakken, for presidenten. Kullkraftverket Paradise ble jevnet med jorda, og med det mistet 131 ansatte jobben. Ytterligere 135 ble rammet av avviklingen som følge av at leveransene av kull opphører.

Trump har på Twitter forsøkt å appellere til de offentlige eierne Tennessee Valley Authority (TVA) og skrev at «kull er en viktig del av miksen av strømproduksjon og TVA burde seriøst vurdere alle faktorer før de stenger levedyktige kraftverk som Paradise.»

Men eierne mener det ikke er levedyktig, slik presidenten mener.

Les også: Regjeringen sier nei til allianse mot kullkraft

Administrerende direktør Bill Johnson sier ifølge CBS News at det ikke handler om kull, men om økonomi. Og om å holde strømratene så lave som mulig.

– Avgjørelsen var ikke uten kontroverser. Vi følte kraftig politisk press og så twittermeldinger fra presidenten som ba oss om å holde kraftverket åpent. Du vet, han foreslo at lokale myndigheter grep inn. Vi så alle det. Likevel valgte styret å stenge det, sier talsmann Josh Clendenen i TVA.

Les også: Finanseliten i Davos har spyttet milliarder inn i olje, kull og gass

Noen feirer

Stengingen av kraftverket fremstår som et symbol på industriens lange nedtur over flere tiår. Som følge av strengere miljørestriksjoner, mer fornybar energi og økt uttak av gass.

Kraftverket ligger i et fylke som på et tidspunkt hentet ut mer kull enn noen andre fylker i landet.

– Noen feirer at dette kraftverket er i ferd med å fjernes, andre er virkelig bekymret for landet vårt. Det er ikke bare en ett tusen megawatt-enhet, men disse kraftverkene stenges over alt. Og det plasserer oss i en farlig løype, spør du meg, sier tidligere gruveeier John Rogers.

Store utslipp

Siden 2010 har 500 kullovner ved amerikanske kraftverk blitt stengt, og halvparten av landets kullgruver er nedlagt. Det foreligger ingen planer om å bygge nye kullkraftverk i USA.

For 100 år siden sysselsatte kullindustrien 900.000 amerikanere. Nå ligger tallet på omtrent 50.000.

I 2012 slapp kraftverket ut i underkant av 7,3 millioner kilo karbondioksid, i 2017 var tallet redusert til 2,7 millioner kilo.

Da TVA kunngjorde at kraftverket skulle stenges i fjor, kastet presidenten seg rundt og holdt folkemøter. Ting syntes å gå i hans favør, kanskje særlig at fire av sju styremedlemmer var blitt utnevnt av nettopp Trump.

Men det var ikke nok.

VIDEO: Trump om coronaviruset: – Vi er i krig