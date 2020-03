Airbus-flyet fra Germanwings var på vei fra den spanske storbyen Barcelona til Tyskland og byen Düsseldorf da det styrtet inn i en fjellside i De franske alpene om morgenen den 24. mars 2015. Om bord var passasjerer og mannskap fra 17 land, de fleste fra Tyskland og Spania.

Tirsdag markerte Tyskland og Frankrike at det er fem år siden den tragiske hendelsen som kostet 150 mennesker livet.

På grunn av den pågående coronapandemien ble en planlagt minnemarkering med pårørende fra Tyskland og Spania og andre land avlyst i Frankrike. Også en markering i den tyske byen Haltern måtte kanselleres. Byen mistet 16 skoleelever og to lærere fra en ungdomsskole i flystyrten.

I stedet ringte kirkeklokkene klokken 1041, for å markere det nøyaktige tidspunktet for flystyrten. I tillegg ble det lagt ned blomster på et minnested nært åstedet ved landsbyen Le Vernet i Frankrike, skriver Deutsche Welle.

Klokken 19 i kveld blir folk som ikke kan gå ut på grunn av coronapandemien oppfordret til å tenne lys i vinduene for å minnes de 144 passasjerene og besetningen på seks som var om bord på Germanwings Flight 9525.

Flystyrten for fem år siden rystet en hel verden, ikke minst fordi det tidlig ble kjent at tragedien var en bevisst styrt utført av den 27 år gamle andrepiloten Andreas Lubitz.

Rystende lydopptak fra cockpit



Allerede dagen etter katastrofen publiserte den tyske avisen Bild de rystende detaljene som var blitt fanget opp av den svarte boksen til det havarerte, tyske flyet.

I lydopptaket høres de dramatiske siste minuttene fra cockpiten på det 25 år gamle Airbusflyet. Få minutter før flystyrten ber den erfarne kapteinen Patrick Sonderheimer andrepilot Andreas Lubitz om å forberede landingen slik at han selv kan gå på toalettet.

Deretter tar Lubitz over kontrollen, og cockpitdøren blir åpnet og lukket. Så begynner flyet å miste høyde og den automatiske alarmen fra instrumentene i cockpit slår seg på.

Når kapteinen kommer tilbake er døren låst. Opptaket fra taleregistratoren viste stadig mer desperate og paniske forsøk fra kapteinen på å komme seg inn for å ta over kontrollen.

Mange ble aldri identifisert



Mens fortvilelsen til kapteinen og passasjerer høres i bakgrunnen, styrer Lubitz flyet rett mot døden uten å si et ord. På opptaket høres pusten hans. Det siste man hører i opptaket er lyden av det som antas å være høyre vinge som skraper borti et fjell og passasjerenes skrik rett før flyet treffer bakken klokken 1041.

Farten var 345 knop, rundt 640 kilometer i timen. Hastigheten og kraften gjorde at flyet ble fullstendig pulverisert i sammenstøtet. Mennesker og flymaskin ble knust til biter og spredt over et stort fjellområde 1550 meter over havet.

Mange av ofrene om bord ble aldri identifisert. Levningene endte derfor i en fellesgrav ved landsbyen Le Vernet.

Den 26. mars 2015 kunngjorde franske myndigheter at det fra opptakene var klart at andrepiloten Andreas Lubitz hadde låst kapteinen, Patrick Sonderheimer, ute av cockpiten, for så kontrollert å styre flyet ned i bakken.

Ifølge den tyske påtalemakten led Lubitz av en alvorlig depresjon.

