Bruker detektiver for å finne corona-mistenkte

432 personer er så langt registrert smittet med coronaviruset Covid-19 i Singapore. De to første dødsfallene relatert til virusutbruddet skjedde lørdag, ifølge myndighetene i den asiatiske bystaten.

Fordi Singapore bare er på 725 kvadratkilometer og ligger på en øy på sørspissen av Malayahalvøya, er landet og de 5,6 millioner innbyggerne spesielt sårbare for smittespredning.

Derfor har myndighetene i landet brukt kraftig skyts for å begrense smitten av coronaviruset som per i dag har rammet tett på 300.000 mennesker verden over.

Ifølge BBC er et stort antall detektiver og embedsmenn satt inn for å spore opp og kartlegge enhver mulig smitteperson i landet.

På landets offisielle corona-nettside publiseres det daglig flere oppdateringer med detaljert informasjon om utviklingen. Blant annet mann i 40-årene som ifølge nettsiden besøkte Skandinavia i begynnelsen av mars.

Har sporet opp 6000



I alt 6000 mennesker har hittil blitt sporet opp i kampen for å begrense smitten i Singapore. Ifølge danske BT har dette skjedd gjennom en kombinasjon av omfattende videoovervåkning, vanlig politietterforskning og klassisk detektivarbeid der man forsøker å spore opp virusets smittekjede fra en person til den neste, slik at de mulige smittebærerne blir isolert.

Frykten til myndighetene i landet er at Singapore skal ende opp som den kinesiske byen Wuhan, der elleve millioner mennesker ble satt i karantene på grunn av Covid-19-utbruddet.

Med en befolkningstetthet på nesten 8000 mennesker per kvadratkilometer er Singapore et av de tettest befolkede landene i verden. Til sammenligning er befolkningstettheten i Norge 14 personer per kvadratkilometer.