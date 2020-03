259 mennesker mistet livet og over 150 såret da ni selvmordsbombere slo til mot flere kirker og hoteller på Sri Lanka den 21. april i fjor.

Blant ofrene var tre av de fire barna til den danske klesmilliardæren Anders Holch Povlsen (47) og kona Anne. Familien var på ferie i hovedstaden Colombo da flere bomber gikk av i frokostsalen på luksushotellet på Shangri-La hvor familien var på påskeferie.

Alfred (5), Agnes (12) og Alma (15) døde momentant.

Ett år etter tragedien smiler endelig lykken for familien. Onsdag ble Anders Holch Povlsen og Anne foreldre til to tvillingjenter, skriver danske BT.

– Familien gleder seg ubeskrivelig over de to små miraklene, både til å lære dem å kjenne og til at de blir en livsbekreftende og gledelig del av familien, heter det i en uttalelse fra familiens privatsekretær Kristine Mønster til den danske avisen.

Alt skal stå bra til med mor og barn, og både graviditet og fødsel skal ha forløpt fint og uten komplikasjoner, heter det videre i uttalelsen.

Tragedien som rammet milliardærfamilien første påskedag i fjor rystet en hel verden. Paret har holdt en lav profil i offentligheten, men takket for all medfølelse og omsorg etter tapet i en annonse i Århus Stiftstidende etter bisettelsen av barna i mai i fjor.

– Vi vil gjerne uttrykke vår dype takknemlighet for den hjertevarme, omsorg og støtte vi har fått etter tapet av våre tre elskede barn, Alma, Agnes og Alfred, skrev paret.

De ga samtidig uttrykk for at de var rørt og fant styrke i alle hilsenene.

Anders Holch Povlsen er administrerende direktør i den verdensomspennende kleskjeden Bestseller. Kjeden har rundt 2780 butikker fordelt på 70 land.