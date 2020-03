– Hun var en naturlig del av familien vår. Hun var utrolig elsket fra første dag. Hun var så liten da hun kom til oss. Vi så henne som vår datter.

Det sier fostermor Melinda Jacobs som hadde overtok ansvaret for Esmeralda da hun bare var syv uker gammel. Esmeralda ble overlatt til sosialtjenesten i Sverige kun noen dager etter hun ble født og fikk sitt første hjem da Melinda og ektemannen Lasse bestemte seg for å ta hånd om den lille babyen.

I om lag tre år bodde jenta hos de hun kalte mamma og pappa, skriver Dagens Nyheter som først omtalte saken.

Rus og psykiatri



En domstol endret imidlertid livet for Esmeralda da hennes biologiske foreldre ba om å kunne overta omsorgen for å få datteren tilbake.

Retten mente treåringen skulle gjenforenes med foreldrene, stikk i strid

med sosialtjenestens anbefaling. Retten mente det ikke var grunnlag for bekymring ved å gjenforene barnet med foreldrene.

Ifølge Aftonbladet skal begge ha vært i kontakt med psykiatrien og rusbehandling.

Til tross for at foreldrene nektet å gjennomføre rustester i forbindelse med omsorgsovertakelsen, bestemte retten at Esmeralda skulle flytte.

Funnet død



Etter at fosterforeldrene leverte Esmeralda hos sine biologiske foreldre, så de henne aldri igjen. Ti måneder senere fikk de sjokkbeskjeden.

Den 30. januar i år ble treåringen funnet død i leiligheten til foreldrene i Norrköping. Ifølge nyhetsbyrået TT hadde hun ligget død i flere dager da politiet tok seg inn i leiligheten.

Både moren og faren, som var ruspåvirket da politiet slo til mot leiligheten, ble siktet for uaktsomt drap. Faren ble i februar funnet død i fengsel, mens moren nekter straffskyld.

– Ut ifra min klients perspektiv er dette en tragisk ulykke , sier advokat Per Oehme til Aftonbladet.

– Føler et stort sinne



Melinda Jacobs mener saken burde få alarmklokkene til å gå hos svenske politikere og at den må få konsekvenser.

– Dette burde aldri skjedd. Vi forstår ikke at retten kunne dømme dette og fullstendig gå imot sosialtjenestevurderingen. Vi føler et stort sinne og tristhet , sier hun til Expressen.

Retten viste blant annet til at domstolen ikke skal legge til grunn om barnet risikerer å skades av seperasjonen fra familien.

Ulf Kristersson, partileder for Moderaterna, mener en lovendring må til.

– Loven som finnes i dag duger ikke. Dersom denne forferdelige saken skal lede til noe godt i fremtiden, må vi sende et utrolig sterkt signal om at vi må endre loven, sier Kristersson til Dagens Nyheter.