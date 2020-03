Asteroiden, som har fått navnet 52768 (1998 OR2), ble først oppdaget i 1998 og måler mellom to og fire kilometer i diameter. Det gjør asteroiden til den største som forventes å passere jorden de neste to månedene, skriver CNN.

Asteroiden er klassifisert som et potensielt farlig objekt, ettersom den passerer nær jordens bane i det den flyr forbi den 29. april. Hadde den truffet jorden, ville det ha fått alvorlige globale konsekvenser.

Heldigvis er det ingen grunn til panikk, forsikrer forskerne. 52768 passerer nemlig 6.290.589 kilometer unna oss, ifølge NASAs Center for Near-Earth Object Studies. Vår egen måne er til sammenligning 384.400 kilometer unna.

Asteroiden har volum omlag på størrelse med halvparten av Mount Everest.

Den 1. september 2017 passerte den til da største asteroiden i nyere tid oss, nemlig 3122 Firenze (1981 ET3). Den er på mellom fire og ni kilometer i diameter, og forventes å passere oss igjen den 2. september 2057.

Diskuterte dommedagsscenario i fjor



I fjor deltok 300 astronomer, forskere, ingeniører og kriseeksperter på en konferanse for å diskutere et hypotetisk dommedagsscenario der en 300 meter stor asteroide treffer New York.

I scenariet kom asteroiden inn i jordens atmosfære i en hastighet på 69.000 kilometer i timen og eksploderte over Central Park på Manhattan med en kraft tusen ganger sterkere enn atombomben som ble sluppet over Hiroshima i 1945.

Scenariet konkluderte med at et slikt sammenstøt ville ødelagt USAs mest folkerike by. Også forstedene rundt ville blitt historie.

Skapte panikk i Russland



En meteor som sprengte i atmosfæren over Russland 15. februar 2013 har bidratt til å tørke vekk flirene fra de som tror trusselen fra verdensrommet ikke kan være reell.

Den morgenen dukket en 20 meter bred meteor opp fra intet over de sørlige Ural-fjellene, og eksploderte 23 km over byen Tsjeljabinsk med en slik kraft at den knuste vinduene i flere tusen bygg.

Ett tusen mennesker ble såret av glasskår.