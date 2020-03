Konsentrasjonen av nitrogendioksid (NO2) i luften over Kina har falt med mellom 10 og 30 prosent etter utbruddet av coronaviruset, viser satellittmålinger gjort av NASA og ESA.

Vanligvis pleier forurensningen i Kina å stige på vinteren og i tiden rundt kinesisk nyttår, men i år har de to første månedene vært klarere enn normalt, skriver den amerikanske romfartsorganisasjonen NASA.

Stengte fabrikker



De mener årsaken til nedgangen i luftforurensningen er at mange fabrikker i Kina har holdt stengt i et forsøk på å minimere spredningen av coronaviruset Covid-19.

Satellittbilder og målinger tatt over samme perioder i fjor og i år gir et tydelig visuelt inntrykk av virusets effekt på luftkvaliteten i landet. (Se bilde øverst).

– Det er første gang jeg har sett et så dramatisk fall i forurensningen over et så stort område etter en enkelthendelse, uttaler Fei Liu, luftkvalitetsforsker ved NASA's Goddard Space Flight Center i artikkelen publisert av NASA.

Tror ikke det skyldes nyttårsfeiring



Forurensningen i Kina bruker som regel å gå ned i perioden rundt kinesisk nyttår i februar, ettersom store deler av landet holder feriestengt. Forskere mener imidlertid at årets nedgang er for stor til at den bare kan skyldes feriestengning og værforhold.

Også en finsk studie fra februar i år fant lignende funn. Studien pekte på at det i løpet av en toukersperiode i vinter så ut til å ha vært en nedgang i utslippene i Kina som minst tilsvarer 100 millioner tonn CO2.

Denne nedgangen tilsvarer nesten 6 prosent av de samlede globale utslippene i samme periode i fjor, og tilsvarer dobbelt så mye som Norges årlige klimautslipp.

Det er likevel usikkert om den store nedgangen i forurensningen vil ha noen varig effekt.

Miljøvernere peker på at utslippene raskt kan stige igjen når industriproduksjonen tar seg opp igjen, og fabrikker forsøker å kompensere for perioden der de var stengt.

